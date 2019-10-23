РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

Проект будущей магистрали направлен в правительство. Предполагается, что как минимум 600 млрд руб. предоставит бюджет в виде капитальных грантов концессионеру и займа из ФНБ

По расчетам РЖД, общая стоимость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород оценивается в 2,295 трлн руб. Такие цифры, как пишет газета «Коммерсантъ», содержатся в предложениях РЖД, которые направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.

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