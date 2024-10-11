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Война санкций ,  
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FT узнала сумму продажи активов Unilever в России

FT: Unilever продала российский бизнес группе «Арнест» за €520 млн
Сюжет
Война санкций
Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса — объявил о продаже своего российского бизнеса группе «Арнест» накануне. Сумма сделки не называлась. По данным FT, она составила €520 млн
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Британская Unilever продала российский бизнес группе «Арнест» за €520 млн, рассказали источники Financial Times (FT), близкие к сделке. Сумма продажи официально не называлась.

«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу. Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России», — заявил накануне гендиректор компании Хайн Шумахер, объявляя о продаже российского бизнеса.

В «Арнесте» уточняли, что предметом сделки стали в том числе заводы Unilever в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге. ФАС одобрила сделку в августе.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, работал в России с 1991 года. Компания выпускает такие бренды, как Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и другие.

После начала военной операции на Украине Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но при этом пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов. По итогам 2023 года доля российского бизнеса составляла 1% от оборота всего концерна, а стоимость активов — €600 млн.

Arnest Group зарегистрирована в Ставропольском крае и выпускает свыше 600 наименований продукции, в том числе лак для волос «Прелесть», антиперспиранты Deonica, освежители воздуха Symphony, чистящие средства Garden, средства для ухода за обувью «Дивидик» и другую бытовую химию и косметику. По итогам 2023 года оборот группы компаний составил 130,8 млрд руб., численность персонала превышает 6 тыс. человек.

Ранее Arnest Group приобрела активы нидерландского пивоваренного холдинга Heineken в России за €1 и обязательство погасить долг перед головной структурой в размере €100 млн. Также группа компаний купила крупнейшего производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Unilever продажа бизнеса санкции Россия Британия
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