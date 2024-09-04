Власти одобрили продажу бизнеса британской Unilever в России

Корпорация Unilever получила одобрение российских властей на продажу своего бизнеса в стране. Активы, которые включают бренды компании, оцениваются в ₽35–40 млрд. В России Unilever работала с 1991 года

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Один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса Unilever получил одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на продажу своего бизнеса в России. О положительном решении рассказал РБК источник, осведомленный о деталях процесса, и подтвердил федеральный чиновник.

Сделка, в результате которой Unilever покинет российский рынок, была одобрена в конце августа, говорит один из собеседников РБК. По его словам, стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35–40 млрд руб. с учетом дисконта. Покупатель «определен, но не назван», говорит источник, не раскрывая других деталей. Ранее в августе сообщалось, что сделку одобрила и Федеральная антимонопольная служба.

В пресс-службе правительства перенаправили вопросы в Минфин. РБК направил запрос в министерство, а также в глобальный офис Unilever. В «Юнилевер Рус» от комментариев отказались.

Компания Unilever выпускает пищевую продукцию и мороженое, косметику и бытовую химию. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и др.

В рамках сделки Unilever продаст свое подразделение ООО «Юнилевер Русь», на которое записаны бренды компании, говорит источник. Основным видом деятельности этого юрлица в СПАРК указано производство мороженого, ему принадлежат права на марки «Магнат» и «Инмарко», а также бренды косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и другие. В июне этого года Unilever начала русифицировать названия своих международных брендов, выпускаемых в России: в Роспатент, в частности, были поданы заявки на товарные знаки «Доместос» и «Сиф», а также косметической продукции «Дав» и «Рексона» (их правообладатель — «Юнилевер Глобал АйПи Лимитед»). Это было сделано для того, чтобы эти марки можно было продолжать выпускать в России, так как это влияло на стоимость бизнеса при продаже, поясняет один из собеседников РБК.

В феврале 2022 года Unilever предупредила в отчете о риске прекращения деятельности в России. Но уходить с российского рынка Unilever не хотела и искала способы продолжить работу в стране. На решение продать активы сейчас могло повлиять состояние бизнеса на фоне растущей геополитической напряженности и давление на компанию, говорит один из источников РБК.

Хотя выручка ООО «Юнилевер Русь» в 2023 году выросла в годовом выражении на 4,9% (с 59,1 млрд до 62 млрд руб.), чистая прибыль упала на 47,5% (с 9,3 млрд до 4,9 млрд руб.).

Весной 2022-го Unilever приостановила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории, а также прекратила инвестиции в российский рынок. Но концерн пообещал продолжить снабжать россиян средствами личной гигиены и продуктами, которые производятся на местных заводах. В июле прошлого года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» Unilever из-за того, что компания не закрыла свой бизнес в России.

В июле 2023 года генеральный директор Unilever Хайн Шумахер объяснял, что компания не считает правильным покидать российский рынок и предпочитает продолжать вести там ограниченный бизнес. По его словам, у компании было три сценария, как поступить со своим бизнесом в России. Вариант продажи Unilever рассматривала, не смогла найти «жизнеспособного решения». Отказ от производственных процессов мог привести к национализации активов, как это случилось с Danone и «Балтикой». «Вторая опция — продать наш бизнес, однако реальность такова, что мы не смогли найти подходящее решение, которое бы соответствовало нашим заявленным целям. Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей, в то время как финальный вариант в виде ограниченной работы нашего бизнеса наименее плох», — говорил журналистам Шумахер.

В России Unilever работала с 1991 года. У компании было здесь около 3 тыс. сотрудников и четыре крупных производственных кластера. В Петербурге она выпускает косметику и бытовую химию, также у нее есть производство косметической продукции в Екатеринбурге. В Тульской области и Омске Unilever производит мороженое. Доля российского бизнеса по состоянию на 2022 год составляла 1,4% от оборота всего концерна Unilever и 2% от чистой прибыли (у всего концерна оборот — €60,1 млрд, чистая прибыль — €8,3 млрд). Российские активы Unilever на конец 2022 года оценивала в €900 млн. Уже по итогам 2023 доля российского бизнеса снизилась до 1% от оборота и чистой прибыли группы (€59,6 млрд и €7,1 млрд соответственно), а оценка стоимости активов упала до €600 млн.