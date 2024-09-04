Власти одобрили продажу бизнеса британской Unilever в России
Один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса Unilever получил одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на продажу своего бизнеса в России. О положительном решении рассказал РБК источник, осведомленный о деталях процесса, и подтвердил федеральный чиновник.
Сделка, в результате которой Unilever покинет российский рынок, была одобрена в конце августа, говорит один из собеседников РБК. По его словам, стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35–40 млрд руб. с учетом дисконта. Покупатель «определен, но не назван», говорит источник, не раскрывая других деталей. Ранее в августе сообщалось, что сделку одобрила и Федеральная антимонопольная служба.
В пресс-службе правительства перенаправили вопросы в Минфин. РБК направил запрос в министерство, а также в глобальный офис Unilever. В «Юнилевер Рус» от комментариев отказались.
Компания Unilever выпускает пищевую продукцию и мороженое, косметику и бытовую химию. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и др.
В рамках сделки Unilever продаст свое подразделение ООО «Юнилевер Русь», на которое записаны бренды компании, говорит источник. Основным видом деятельности этого юрлица в СПАРК указано производство мороженого, ему принадлежат права на марки «Магнат» и «Инмарко», а также бренды косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и другие. В июне этого года Unilever начала русифицировать названия своих международных брендов, выпускаемых в России: в Роспатент, в частности, были поданы заявки на товарные знаки «Доместос» и «Сиф», а также косметической продукции «Дав» и «Рексона» (их правообладатель — «Юнилевер Глобал АйПи Лимитед»). Это было сделано для того, чтобы эти марки можно было продолжать выпускать в России, так как это влияло на стоимость бизнеса при продаже, поясняет один из собеседников РБК.
В феврале 2022 года Unilever предупредила в отчете о риске прекращения деятельности в России. Но уходить с российского рынка Unilever не хотела и искала способы продолжить работу в стране. На решение продать активы сейчас могло повлиять состояние бизнеса на фоне растущей геополитической напряженности и давление на компанию, говорит один из источников РБК.
Хотя выручка ООО «Юнилевер Русь» в 2023 году выросла в годовом выражении на 4,9% (с 59,1 млрд до 62 млрд руб.), чистая прибыль упала на 47,5% (с 9,3 млрд до 4,9 млрд руб.).
Весной 2022-го Unilever приостановила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории, а также прекратила инвестиции в российский рынок. Но концерн пообещал продолжить снабжать россиян средствами личной гигиены и продуктами, которые производятся на местных заводах. В июле прошлого года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» Unilever из-за того, что компания не закрыла свой бизнес в России.
В июле 2023 года генеральный директор Unilever Хайн Шумахер объяснял, что компания не считает правильным покидать российский рынок и предпочитает продолжать вести там ограниченный бизнес. По его словам, у компании было три сценария, как поступить со своим бизнесом в России. Вариант продажи Unilever рассматривала, не смогла найти «жизнеспособного решения». Отказ от производственных процессов мог привести к национализации активов, как это случилось с Danone и «Балтикой». «Вторая опция — продать наш бизнес, однако реальность такова, что мы не смогли найти подходящее решение, которое бы соответствовало нашим заявленным целям. Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей, в то время как финальный вариант в виде ограниченной работы нашего бизнеса наименее плох», — говорил журналистам Шумахер.
В России Unilever работала с 1991 года. У компании было здесь около 3 тыс. сотрудников и четыре крупных производственных кластера. В Петербурге она выпускает косметику и бытовую химию, также у нее есть производство косметической продукции в Екатеринбурге. В Тульской области и Омске Unilever производит мороженое. Доля российского бизнеса по состоянию на 2022 год составляла 1,4% от оборота всего концерна Unilever и 2% от чистой прибыли (у всего концерна оборот — €60,1 млрд, чистая прибыль — €8,3 млрд). Российские активы Unilever на конец 2022 года оценивала в €900 млн. Уже по итогам 2023 доля российского бизнеса снизилась до 1% от оборота и чистой прибыли группы (€59,6 млрд и €7,1 млрд соответственно), а оценка стоимости активов упала до €600 млн.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Элтон Джон частично ослеп
На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке
Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов