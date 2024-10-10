Unilever продала свой бизнес в России производителю «Дихлофоса» и «Преллести» — группе «Арнест». Источник РБК оценивал российские активы компании в 35–40 млрд руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Британская Unilever завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала, которая, в частности, производит средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лаки для волос «Прелесть», сообщили в пресс-службе компании.

«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу. Завершение продажи прекращает присутствие Unilever в России», — заявил гендиректор компании Хайн Шумахер.

Как уточнили в ГК «Арнест», предметом сделки стали активы Unilever, в том числе заводы в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге.

Сумма сделки не называется. Источник РБК сообщал, что российские активы Unilever с учетом дисконта оцениваются в 35–40 млрд руб. ФАС одобрила сделку в августе.

Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, работал в России с 1991 года. Компания выпускает такие бренды, как Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и другие. После начала военной операции на Украине Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но при этом пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов. По итогам 2023 года доля российского бизнеса составляла 1% от оборота всего концерна, а стоимость активов — €600 млн. За продолжение деятельности в России Unilever попала на Украине в список «спонсоров войны».

Arnest Group зарегистрирована в Ставропольском крае и выпускает свыше 600 наименований продукции, в том числе лак для волос «Прелесть», средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и другой бытовой химии и косметики. По итогам 2023 года оборот группы компаний составил 130,8 млрд руб., численность персонала превышает 6 тыс.

Ранее Arnest Group приобрела активы нидерландского пивоваренного холдинга Heineken в России за €1 и крупнейшего производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation.