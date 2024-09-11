Минпромторг рекомендовал ретейлерам убрать с полок «неправильный мед»

Минпромторг рекомендовал торговым сетям усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за массовой фальсификации меда. Доля «псевдомеда», по оценкам Роскачества, составила до 60% от всех исследуемых марок с 2016 года

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Минпромторг уведомил торговые сети о необходимости усилить контроль за продукцией пчеловодства из-за выявленных Роскачеством массовых случаев фальсификации меда. Это следует из письма, которое в начале сентября направил представителям крупнейших объединений ретейлеров — Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ) — директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов. Копия документа есть в распоряжении РБК, в пресс-службе Минпромторга подтвердили отправку письма.

С сентября в России вступил в силу закон, ужесточающий требования к качеству и безопасности меда. Министерство просит ретейлеров проинформировать поставщиков меда, что их продукция должна соответствовать ГОСТу. О мерах, принятых для прекращения правонарушений, Кузнецов попросил отчитаться до 13 сентября.

Сколько меда подделывают

С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу поправки в закон «О пчеловодстве». Согласно этим поправкам, продукцию, в которую добавлен сахарно-фруктозный сироп, недопустимо называть медом, объясняли в Роскачестве. В декабре 2023 года эта учрежденная по распоряжению правительства организация анонсировала, что проведет масштабное исследование меда для «очищения» полок от фальсификата.

Результаты лабораторных исследований Роскачества выявили массовые подделки меда с помощью незаявленного в составе глюкозно-фруктозного сиропа, говорится в письме Минпромторга ретейлерам. Кроме того, продукт зачастую не соответствует «заявленному ботаническому происхождению». Такая продукция нарушает требования профильных техрегламентов Таможенного союза и ГОСТов, пишет министерство.

В Роскачестве уточнили РБК, что регулярно с 2016 года проводят исследования меда и каждый раз фиксируют проблему подделок: по их оценкам, доля фальсификата достигает 60% от общего числа исследованных марок. Проблемы касаются в первую очередь меда низкой ценовой категории и собственных торговых марок сетей. Так, в августе Роскачество сообщало о результатах исследования 16 марок меда крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле — ни одна из них не соответствовала обязательным требованиям законодательства.

По оценкам Союза пчеловодов России, подделок на рынке еще больше — мед, который продается в стране, до 70% «ненастоящий», говорит председатель союза Валерий Капунин. По его словам, это проблема существует не только в России, но и во всем мире. Ненастоящим медом Капунин называет продукцию, изготовленную на основе побочных продуктов переработки сахара (например, патоки) или отходов переработки кукурузы, куда добавляют сахар, подсластители, загустители, цветочную пыльцу и т.д. Более «безобидный» способ подделки меда — когда недобросовестные пчеловоды кормят пчел сахарным сиропом, в результате чего те дают продукт, похожий на мед, но менее качественный.

«Но таких пчеловодов буквально единицы более чем из 200 тыс.», — уверяет Капунин. Еще один способ подделки — подмена продукции, например продажа дешевого подсолнечного меда из южных регионов под видом липового, который стоит в нескольких раз дороже. «Массовая подделка меда не позволяет натуральному качественному продукту попасть к покупателям, поскольку ввести свой продукт в торговые сети стоит дорого», — говорит Капунин.

Различные патоки и сахарные сиропы значительно дешевле натурального меда, и добросовестным производителям невозможно выдерживать конкуренцию с фасовщиками, разбавляющими продукцию сиропами, соглашается исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Почему подделки стали массовыми

Проблема присутствия на рынке «псевдомеда» появилась по причине законодательного пробела, а именно отсутствия четкого определения, что такое мед, следует из ответа Роскачества. В принятом в 2020 году законе «О пчеловодстве» не было определения понятия «мед». Это создавало благоприятные условия для фальсификации продукта и мешало развитию пчеловодства и экспорта. Понятие «мед натуральный» было сформулировано только ГОСТом, но большая часть продукции производители выпускали не по госстандарту, а по техническим условиям, которые, как отмечали в Роскачестве, допускают другие требования к качеству продукта.

«Мед производят около 110 тыс. хозяйствующих организаций. Они, конечно, не могут сами сбывать весь продукт. В основном отдают его либо перекупщикам, либо переработчикам. Именно с этим товаром происходят различные манипуляции», — пояснял первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, один из авторов законопроекта, определяющего понятие «мед».

Закон, направленный на обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства, президент России Владимир Путин подписал в декабре 2023 года. Он вступил в силу с 1 сентября. Согласно новым требованиям, мед должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным не только российским законодательством, но и нормативными актами Евразийского экономического союза (ГОСТы к ним относятся). А к продукции пчеловодства (это, в частности, мед и воск) теперь относятся товары, определенные не только в соответствии с общероссийским классификатором продукции, но и с «техническими регламентами и документами по стандартизации».

Сколько меда производится в России В реестре пчеловодческих организаций регионов России по состоянию на конец 2023 года насчитывалось 110 тыс. пчеловодов и более 2,5 млн пчелосемей. Согласно данным, которые в декабре 2023 года приводило Роскачество, производство меда в России составляет около 65 тыс. т.

Готов ли рынок решать проблему подделки меда

Представители АКОРТ, АКИТ и Союза независимых сетей подтвердили получение рекомендаций от Минпромторга. «Члены нашего союза уведомлены о ситуации с медом», — сообщил директор Союза независимых сетей Иван Бабухадзе (в союз входят, в частности, региональные сети магазинов «Абрикос», «Аникс», «Слата», «Красный Яр»). В магазинах продается достаточно много некачественного меда, признает Бабухадзе. «Мы будем делать все возможное для борьбы с контрафактным продуктом», — заверил он.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил, что ассоциация также направила рекомендации Минпромторга входящим в ассоциацию компаниям (среди членов — ретейлеры X5 Group, «Магнит», «Лента», «Азбука вкуса», «Ашан» и др.). Торговые сети проверят достоверность информации о несоответствии качества продукции пчеловодства, говорит Караваев, — по его словам, закон отводит на это десять дней.

В целом мед, который поступает на полки крупных торговых сетей, проходит многоступенчатую проверку качества, обращает внимание Караваев: ретейлеры проводят аудит производителей, поэтому в крупной сетевой рознице риск столкнуться с фальсификатом минимален. «Если информация о несоответствии меда требованиям ГОСТа подтвердится, ретейлеры примут меры по исправлению ситуации, предусмотренные законодательством о техрегулировании и договорами поставки», — добавил глава АКОРТ.

В АКИТ (туда входят в том числе Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет») сообщили, что проинформировали своих членов о необходимости устранить причины и условия, которые способствовали сложившейся ситуации, рассказал президент ассоциации Артем Соколов.

Поправки к закону о пчеловодстве, запрещающие называть медом любую продукцию, в которую добавлен сахарно-фруктозный сироп, устранили нормативные пробелы и должны способствовать снижению уровня фальсификации на рынке, считает Востриков.

Президент союза пчеловодов возражает: поправки не решат проблему фальсификата меда, «пока не будут определены меры серьезного наказания производителей фальсифицированных продуктов». По мнению Капунина, подделка меда должна наказываться многомиллионными штрафами либо остановкой производства на три месяца. В случае если производитель и в третий раз попался на нарушении, Капунин предлагает заводить уголовные дела или остановить производство с возможным перепрофилированием. «Такие существенные меры наказания позволят в короткий срок побороть проблему фальсификата», — уверен глава Союза пчеловодов. Кроме этого, «ответственность за продажу фальсификата меда должны нести и торговые сети», считает Капунин.

Для очистки полок от фальсификата необходимо продолжать регулярный мониторинг рынка и реализацию продукции в разных каналах продаж, считают в Роскачестве. Также нужно обеспечить переработчикам меда доступ к прослеживаемости во ФГИС «Меркурий», чтобы они могли отследить сырье от улья до фасовки, уверен Востриков.