 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Роскачество обнаружило сахарный сироп в меде сетевых магазинов

Роскачество сообщило о фальсификате в меде из сетевых магазинов
Фото: Qudratullah Rizwan / ТАСС
Фото: Qudratullah Rizwan / ТАСС

Исследование меда 16 торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле показало, что ни одна из них не соответствует обязательным требованиям законодательства, выяснило Роскачество.

В исследование включили семь собственных торговых марок: «Ваш выбор», «Каждый день», «Лента», «365 дней», «Просто», Spar, «О'кей Daily». Мед производили в Воронежской, Московской, Новосибирской и Новгородской областях. Мед оценивали по 14 показателям, среди которых качество и безопасность товара.

«При выявлении даже одного отклонения от нормативов можно говорить о признаках фальсификации. В тех случаях, когда таких несоответствий выявлено несколько, можно утверждать, что продукция является фальсификатом, а именно смесью меда и сахарных сиропов», — уточнили в Роскачестве.

Результаты исследования показали, что ни одна продукция полностью нормативам не соответствует. Нехарактерные для нормы признаки нашли по трем типам фальсификации: соотношение фруктозы и глюкозы, содержание пролина и несоответствие нормам по диастазе.

Таким образом, сахарный сироп нашли в продукции торговых марок «Медовая долина» (цветочный), «Каждый день» (гречишный), Spar (цветочный), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Горный»), «О'кей Daily» (цветочный), «Просто» (разнотравье) и др. Содержание пролина ниже нормативного обнаружили также, в частности, в меде брендов «365 дней», «Медовый край», «О'кей Daily» и «Просто».

Замечено и несоответствие ботанического происхождения меда в ряде товаров. Оно определяется по содержанию фермента диастазы, который расщепляет сахар и сахарозу на фруктозу и глюкозу. У меда разного ботанического происхождения разное содержание диастазы, то есть этот показатель также может указывать на фальсификацию, пояснили в Роскачестве.

Гузель Санжапова: как мед с ягодами помогает развивать деревню
Бизнес
Гузель Санжапова

Диастазное число в том числе показывает, из чего был создан мед. Например, в продукции «Ленты» заявлено, что мед гречишный, но на самом деле это не так. «Наша Сибирь» (цветочный «Горный»), «О’кей Daily» (цветочный), «Просто» (цветочный разнотравье) также дали нехарактерные показатели диастазного числа. В маркировке указан цветочный мед, а на деле оказался подсолнечниковым.

РБК направил запросы в офисы торговых марок «Наша Сибирь», «Медовая долина», «Лента», «Медовый край», «Просто!», Spar, «О'Кей Daily», «Ваш выбор» и «365 дней».

Как уточнило Роскачество, после исследования торговая сеть Spar приостановила продажу партий меда, «Глобус» сообщил о проведении внутренней работы с поставщиком по торговой марке «Ваш выбор».

Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Роскачество мед Исследование Spar «Лента» «О'кей»
Материалы по теме
Даванков призвал Роскачество ускорить разработку ГОСТа для шаурмы
Политика
Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин
Бизнес
Роскачество выявило высокий риск облысения у кукол Disney и Hasbro
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 12Общество, 15:15
Первая ракетка мира сенсационно проиграла в полуфинале ОлимпиадыСпорт, 15:14
Неудача российского пловца. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:10
«Киты» купили биткоин на $5,4 млрд в июле. Что это значит для курсаКрипто, 15:05
Пономарев назвал атаку дрона наиболее успешной попыткой покушения на негоПолитика, 15:02
В США арестовали организатора госпереворота в ВенесуэлеПолитика, 14:58
Полиция проверит данные об осмотре неизвестными газовых труб в ТагилеОбщество, 14:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg сообщил, что Россия освобождает Гершковича и УиланаПолитика, 14:48
НКР поставило рейтинг АО «СУЭК» AA.ru на пересмотрКредитные рейтинги, 14:41
«Динамо» продлило контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиромСпорт, 14:39
Роскачество обнаружило сахарный сироп в меде сетевых магазиновОбщество, 14:35
НКР повысило рейтинг «Согласия» с AA-.ru до AA.ru, прогноз —стабильныйКредитные рейтинги, 14:30
Сила франшизы: как сервис «Самолет Плюс» за 2 года занял 10% рынкаРБК Франшизы, 14:30
Москвичи в 2024 году стали реже покупать недвижимость в других регионахНедвижимость, 14:22