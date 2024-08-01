Роскачество обнаружило сахарный сироп в меде сетевых магазинов

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Исследование меда 16 торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле показало, что ни одна из них не соответствует обязательным требованиям законодательства, выяснило Роскачество.

В исследование включили семь собственных торговых марок: «Ваш выбор», «Каждый день», «Лента», «365 дней», «Просто», Spar, «О'кей Daily». Мед производили в Воронежской, Московской, Новосибирской и Новгородской областях. Мед оценивали по 14 показателям, среди которых качество и безопасность товара.

«При выявлении даже одного отклонения от нормативов можно говорить о признаках фальсификации. В тех случаях, когда таких несоответствий выявлено несколько, можно утверждать, что продукция является фальсификатом, а именно смесью меда и сахарных сиропов», — уточнили в Роскачестве.

Результаты исследования показали, что ни одна продукция полностью нормативам не соответствует. Нехарактерные для нормы признаки нашли по трем типам фальсификации: соотношение фруктозы и глюкозы, содержание пролина и несоответствие нормам по диастазе.

Таким образом, сахарный сироп нашли в продукции торговых марок «Медовая долина» (цветочный), «Каждый день» (гречишный), Spar (цветочный), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Горный»), «О'кей Daily» (цветочный), «Просто» (разнотравье) и др. Содержание пролина ниже нормативного обнаружили также, в частности, в меде брендов «365 дней», «Медовый край», «О'кей Daily» и «Просто».

Замечено и несоответствие ботанического происхождения меда в ряде товаров. Оно определяется по содержанию фермента диастазы, который расщепляет сахар и сахарозу на фруктозу и глюкозу. У меда разного ботанического происхождения разное содержание диастазы, то есть этот показатель также может указывать на фальсификацию, пояснили в Роскачестве.

Диастазное число в том числе показывает, из чего был создан мед. Например, в продукции «Ленты» заявлено, что мед гречишный, но на самом деле это не так. «Наша Сибирь» (цветочный «Горный»), «О’кей Daily» (цветочный), «Просто» (цветочный разнотравье) также дали нехарактерные показатели диастазного числа. В маркировке указан цветочный мед, а на деле оказался подсолнечниковым.

РБК направил запросы в офисы торговых марок «Наша Сибирь», «Медовая долина», «Лента», «Медовый край», «Просто!», Spar, «О'Кей Daily», «Ваш выбор» и «365 дней».

Как уточнило Роскачество, после исследования торговая сеть Spar приостановила продажу партий меда, «Глобус» сообщил о проведении внутренней работы с поставщиком по торговой марке «Ваш выбор».