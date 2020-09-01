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Бизнес ,  
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Телеканал сообщил о возможной сделке по продаже TikTok 1 сентября

Владелец приложения, по данным CNBC, уже определился с покупателями. Однако сделку могут сорвать новые требования китайского правительства по экспорту технологий
Microsoft MSFT Купить
Oracle ORCL Купить
Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

О сделке по продаже видеоприложения TikTok американской компании может быть объявлено во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, владелец сервиса, китайская компания ByteDance, уже определился с покупателями своего сегмента бизнеса в США, Автралии и Новой Зеландии. Однако сделка может быть сорвана или приостановлена из-за правительства КНР, которое 28 августа обновила список технологий, экспорт которых требует специального разрешения. В перечень вошла используемая в TikTok технология искусственного интеллекта.

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Главными претендентами на покупку приложения являются компании Microsoft (в партнерстве с Walmart) и Oracle. Предстоящая сделка оценивается в сумму от $20 до $30 млрд.

Власти США подозревают TikTok в краже данных американских пользователей видеосервиса и передаче их китайским спецслужбам. В Пентагоне не исключили, что приложение действительно может получать персональные данные пользователей и даже предоставлять доступ к их смартфонам. Однако заявили, что доказательств подобным действиям нет.

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Фото: Xinhua / Global Look Press

3 августа президент Дональд Трамп под угрозой запрета на территории страны потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября. Позже глава государства подписал указ, запрещающий американцам иметь дела с китайской компанией ByteDance.

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После этого владельцы приложения подали иск на администрацию Трампа с намерением оспорить решение.

В качестве потенциального покупателя TikTok изначально выступала компания Microsoft. Позже к будущей сделке присоединилась торговая сеть Walmart. По данным Bloomberg, владельцы приложения получили предложение о его покупке и от производителя программного обеспечения корпорации Oracle.

Автор: Михаил Котляр
Теги: TikTok, сделка, США
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