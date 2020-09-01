Телеканал сообщил о возможной сделке по продаже TikTok 1 сентября

Владелец приложения, по данным CNBC, уже определился с покупателями. Однако сделку могут сорвать новые требования китайского правительства по экспорту технологий

Фото: Xinhua / Global Look Press

О сделке по продаже видеоприложения TikTok американской компании может быть объявлено во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, владелец сервиса, китайская компания ByteDance, уже определился с покупателями своего сегмента бизнеса в США, Автралии и Новой Зеландии. Однако сделка может быть сорвана или приостановлена из-за правительства КНР, которое 28 августа обновила список технологий, экспорт которых требует специального разрешения. В перечень вошла используемая в TikTok технология искусственного интеллекта.

Главными претендентами на покупку приложения являются компании Microsoft (в партнерстве с Walmart) и Oracle. Предстоящая сделка оценивается в сумму от $20 до $30 млрд.

Власти США подозревают TikTok в краже данных американских пользователей видеосервиса и передаче их китайским спецслужбам. В Пентагоне не исключили, что приложение действительно может получать персональные данные пользователей и даже предоставлять доступ к их смартфонам. Однако заявили, что доказательств подобным действиям нет.