Глава Rio Tinto после скандала с пещерами аборигенов уйдет в отставку
Главный исполнительный директор австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto Жан-Себастьян Жак до 31 марта 2021 года покинет свою должность после скандала с разрушением древних пещер в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Концерн уже начал поиск нового топ-менеджера.
Вместе с исполнительным директором из Rio Tinto уйдет генеральный директор железорудного подразделения Крис Солсбери и руководитель группы корпоративных отношений Симона Нивен. Кроме того, в структуре руководства концерна произошли изменения и другие кадровые перестановки.
Концерн подвергся критике после инцидента в регионе Пилбара в Западной Австралии, когда в ходе горных работ были разрушены скальные пещеры Джуукан, представляющие ценность для коренного населения материка (аборигенов) и являющиеся объектами археологического и культурного наследия.