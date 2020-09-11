Глава Rio Tinto после скандала с пещерами аборигенов уйдет в отставку

В ходе горных работ концерна в Австралии были разрушены древние скальные пещеры, представляющие археологическую и культурную ценность для аборигенов. После этого в рукоодстве компании начались перестановки

Жан-Себастьян Жак (Фото: Dominic Lipinski / EPA / ТАСС)

Главный исполнительный директор австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto Жан-Себастьян Жак до 31 марта 2021 года покинет свою должность после скандала с разрушением древних пещер в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Концерн уже начал поиск нового топ-менеджера.

Вместе с исполнительным директором из Rio Tinto уйдет генеральный директор железорудного подразделения Крис Солсбери и руководитель группы корпоративных отношений Симона Нивен. Кроме того, в структуре руководства концерна произошли изменения и другие кадровые перестановки.

Концерн подвергся критике после инцидента в регионе Пилбара в Западной Австралии, когда в ходе горных работ были разрушены скальные пещеры Джуукан, представляющие ценность для коренного населения материка (аборигенов) и являющиеся объектами археологического и культурного наследия.