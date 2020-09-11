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Бизнес ,  
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Глава Rio Tinto после скандала с пещерами аборигенов уйдет в отставку

В ходе горных работ концерна в Австралии были разрушены древние скальные пещеры, представляющие археологическую и культурную ценность для аборигенов. После этого в рукоодстве компании начались перестановки
Жан-Себастьян Жак
Жан-Себастьян Жак (Фото: Dominic Lipinski / EPA / ТАСС)

Главный исполнительный директор австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto Жан-Себастьян Жак до 31 марта 2021 года покинет свою должность после скандала с разрушением древних пещер в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Концерн уже начал поиск нового топ-менеджера.

Вместе с исполнительным директором из Rio Tinto уйдет генеральный директор железорудного подразделения Крис Солсбери и руководитель группы корпоративных отношений Симона Нивен. Кроме того, в структуре руководства концерна произошли изменения и другие кадровые перестановки.

Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК
Экономика
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Концерн подвергся критике после инцидента в регионе Пилбара в Западной Австралии, когда в ходе горных работ были разрушены скальные пещеры Джуукан, представляющие ценность для коренного населения материка (аборигенов) и являющиеся объектами археологического и культурного наследия.

«То, что произошло в Джуукане, было неправильным, и мы полны решимости сделать так, чтобы подобное больше не повторилось», — заявил председатель Совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон.

В августе в Башкирии на горе Куштау произошли столкновения между экоактивистами, местными жителями и представителями силовых структур. Их причиной стали планы Башкирской содовой компании (БСК) на разработку возвышенности.

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Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры по делу БСК
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После этого работы на горе прекратили, а глава региона Радий Хабиров признал, что республиканское правительство не до конца проработало этот вопрос. В сентябре Куштау дали статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

В конце августа генпрокуратура провела проверку и нашла нарушения при приватизации БСК, в ходе которой государство потеряло контроль над компанией. После этого надзорное ведомство подало иск в Арбитражный суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Rio Tinto, Австралия, пещеры
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