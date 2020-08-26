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Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК

По итогам проверки ведомство решит вопрос «о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», сообщили в Генпрокуратуре. Ход проверки будет контролировать глава ведомства Игорь Краснов
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Генпрокуратура начала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки Генпрокуратура оценит «действия всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», говорится в сообщении.

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», — сообщили Генпрокуратуре. Ход проверки на личный контроль взял глава ведомства Игорь Краснов.

Ранее 26 августа поручение Генпрокуратуре проверить сокращение доли государства в БСК дал президент Владимир Путин. Он заявил, что политика компании изменилась из-за утраты государства контроля над предприятием. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились», — сказал президент. По его словам, в БСК идет «бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств».

Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии
Бизнес
Завод &laquo;Башкирской содовой компании&raquo;

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» является лидером по выпуску кальцинированной и пищевой соды в России, а также входит в число лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида. Основным акционером БСК выступает «Башхим» (57,18%) бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова. Башкирия владеет 38,28% БСК через «Региональный фонд».

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БСК оказалась в центре общественного внимания в связи с протестами активистов, которые выступали против разработки компанией горы Куштау. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что гора получит статус особо охраняемой территории, если до 4 сентября БСК, правительство региона и активисты не смогут найти «компромиссное решение». 19 августа Хабиров заявил, что республика должна вернуть контрольный пакет в БСК. «А уже в ходе управления предприятием мы, как местные люди, понимающие что здесь происходит, — будем решать его судьбу», — сказал он.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Башкирия, БСК
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