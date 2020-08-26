Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК

По итогам проверки ведомство решит вопрос «о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», сообщили в Генпрокуратуре. Ход проверки будет контролировать глава ведомства Игорь Краснов

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Генпрокуратура начала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки Генпрокуратура оценит «действия всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», говорится в сообщении.

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», — сообщили Генпрокуратуре. Ход проверки на личный контроль взял глава ведомства Игорь Краснов.

Ранее 26 августа поручение Генпрокуратуре проверить сокращение доли государства в БСК дал президент Владимир Путин. Он заявил, что политика компании изменилась из-за утраты государства контроля над предприятием. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились», — сказал президент. По его словам, в БСК идет «бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств».