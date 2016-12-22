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«Яндекс.Маркет» допустил на свою площадку китайского конкурента
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«Яндекс.Маркет» допустил на свою площадку китайского конкурента
Технологии и медиа, 07:30
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«Яндекс.Маркет» допустил на свою площадку китайского конкурента
Работающая на базе AliExpress площадка Tmall начала продавать часть товаров на «Яндекс.Маркете». Маркетплейс заполняет нишу, которая освободилась после ухода «М.Видео» и DNS, говорят эксперты
Фото: Aly Song / Reuters

Торговая площадка Tmall (входит в китайскую Alibaba Group, в России работает на базе маркетплейса AliExpress) начнет продавать товары через «Яндекс.Маркет», рассказал РБК ​представитель AliExpress Антон Пантелеев и подтвердила представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис.

Сейчас Tmall работает по смешанной модели: как агрегатор (предоставляет платформу для других продавцов) и как ретейлер, который самостоятельно закупает у партнеров товары и продает их покупателям. На «Яндекс.Маркет» появятся последние. По словам Антона Пантелеева, пока на «Яндекс.Маркет» будут представлены две наиболее популярные у покупателей категории — электроника и детские товары. В будущем ассортимент планируется расширить.

«Яндекс.Маркет» стал первой сторонней площадкой, на которой Tmall начал продавать свой товар. Компании начали сотрудничество в рамках эксперимента в марте, опробовав модель в регионах. «В пилоте участвовало ограниченное количество городов и лимитированный ассортимент из нескольких товарных наименований», — пояснил Пантелеев, добавив, что сейчас маркетплейс индексирует полный ассортимент электроники и детских товаров с Tmall по всей стране.

Бренд в обмен на аудиторию

«Сотрудничество с крупнейшим российским маркетплейсом поможет Tmall охватить наибольшее количество покупателей из городов-миллионников», — говорит Пантелеев. Насколько может увеличиться количество покупателей, он прогнозировать отказался. Источник, близкий к компании, отметил, что с учетом объема аудитории «Яндекс.Маркет» сотрудничество может принести Tmall более 1 млн новых покупателей в течение года.

«Для «Яндекс.Маркет» партнерство с Tmall интересно, так как ретейлер предлагает хорошие сервисные условия для региональных пользователей, а также эксклюзивный ассортимент, которого нет в других магазинах. Таким образом, мы рассчитываем на рост трафика со стороны покупателей, которые заинтересуются новыми предложениями», — пояснила руководитель площадки сравнения цен «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

По ее словам, аудитория «Яндекс.Маркет» насчитывает 3 млн пользователей в месяц. Всего с маркетплейсом сейчас сотрудничают 24 тыс. продавцов, количество товарных наименований превышает 160 млн. По данным АКИТ, посещаемость «Яндекс.Маркет» составляет 127 млн визитов ежемесячно, AliExpress — 558 млн визитов, из которых 150 млн приходится на Россию. Tmall вышел на российский рынок прошлой осенью, статистики по этой площадке пока нет.​

Партнерство с историей

В январе 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писал, что Сбербанк и китайская Alibaba Group намерены создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Сообщалось, что предприятие может быть зарегистрировано как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. При этом новой компании будет запрещено работать в сфере финансовых услуг, поскольку их будет предоставлять Сбербанк. Alibaba Group, по словам источников «Коммерсанта», могла внести в новую компанию свой бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. Предполагалось, что определиться с совместным проектом компании должны были в первой половине 2017 года. Однако это партнерство не состоялось. В августе прошлого года Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях с целью создания совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет». Банк вложил в проект 30 млрд руб. и получил равную с «Яндексом» долю. Около 10% акций «Яндекс.Маркет» были выделены на опционы сотрудникам.​ Сделка была закрыта в конце апреля.

Среди основных направлений работы «Яндекс.Маркет» после совершения сделки указывалось «развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли». 

Решение об интеграции Tmall и «Яндекс.Маркет» объяснимо с точки зрения бизнеса: чем больше каналов, тем выше продажи, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, размещение на «Яндекс.Маркет» позволит Tmall увеличить аудиторию в России, но пока сложно оценить, насколько. «В любом случае, китайская торговая площадка сможет таким образом получить доступ к клиентской базе, которая вряд ли пришла бы сама, поскольку сейчас Tmall пользуются преимущественно те российские покупатели, которые целенаправленно ищут китайские товары и бренды», — отметил Соколов.

«Яндекс.Маркет», в свою очередь, сможет заполнить нишу, которая освободилась после ухода с маркетплейса крупных продавцов электроники «М.Видео» и DNS. Первая ушла с площадки еще в декабре 2014 года. Сеть электроники DNS сообщила о прекращении отношений с «Яндекс.Маркет» в июле этого года. Как заявлял гендиректор DNS Digital Store и основатель компании Дмитрий Алексеев, «Яндекс.Маркет» превратился в «агрегатор тысячи мелких контрабандистов, которые соревнуются в обходе таможни и неуплате налогов».

Авторы: Александра Посыпкина, Ольга Дубравицкая.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: «Яндекс.Маркет» , Tmall , электронная коммерция , сделка
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