Mail.Ru Group продаст сервис райдшеринга BeepCar

Mail.Ru Group продает свой сервис карпулинга (райдшеринга) BeepCar французской компании BlaBlaCar. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Отмечается, что BlaBlaCar будет продвигать карпулинг на площадках Mail.Ru Group. «Начиная с осени трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы», — сообщает компания.

По данным компании, число установок приложения сервиса BeepCar, запущенного в 2017 году, в текущем году превысило 5 млн.

Сервис BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 году и в настоящий момент остается лидером карпулинга. В России находятся 15 млн пользователей BlaBlaCar из общего размера аудитории, составляющей 65 млн.