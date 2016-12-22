Alibaba начнет продавать в России продукты

Alibaba Group начнет продавать продукты питания в России. Пока речь идет только о продаже китайской продукции, но ассортимент может быть расширен и за счет российских производителей

Фото: Aly Song / Reuters

Продуктовый тест

В субботу, 30 июня, компания Rural Taobao (входит в Alibaba Group; отвечает за взаимодействие с небольшими производителями и поставщиками продуктов в Китае) проведет в Москве презентацию. На ней компания представит ассортимент от китайских производителей, чьи товары вскоре будут доступны российским потребителям, рассказал источник РБК, знакомый с планами китайского холдинга, и следует из текста приглашения, с которым ознакомился РБК. Основу презентации составит категория морепродуктов. ​

«Планируется, что в ближайшее время в тестовом режиме на Tmall (интернет-магазин Alibaba Group, в России работает на домене AliExpress. — РБК) заработает специальный раздел с продуктами питания, который пока будет включать ассортимент Rural Taobao, — рассказывает собеседник РБК. — Но не исключено, что по аналогии с развитием Tmall в непродуктовой категории будут привлечены и локальные поставщики».

Россия стала первой страной за пределами Китая, где заработал Tmall. По данным Alexa, площадка занимает 14-е место среди самых популярных интернет-ресурсов в мире. Специально для России Tmall менял свою историческую концепцию и работает здесь по смешанной модели — и как маркетплейс ​ (проводя сделки между различными продавцами), и как самостоятельный ретейлер (реализует товары, в том числе от российских поставщиков, со своих складов). AliExpress останется основной площадкой для заграничных заказов, а Tmall будет специализироваться на собственных продажах и маркетплейсе с товарами с российского склада от крупных производителей, пояснял тогда РБК директор по развитию AliExpress ​в России Марк Завадский.

В Alibaba Group от комментариев отказались.

«Новый ретейл» Alibaba Group стал развивать направление по продаже продуктов питания в соответствии с концепцией «нового рeтейла», о которой основатель компании Джек Ма заявил еще в 2016 году. Основной смысл этой стратегии — сочетание офлайн- и онлайн-продаж. Еще в 2015 году корпорация запустила в Китае сеть супермаркетов Hema, которая к началу 2018-го насчитывала уже 25 магазинов, до конца года компания планирует открыть еще 30 супермаркетов в Пекине. Приобрести продукты покупатель может как в самом магазине, так и через мобильное приложение. Оплата покупок происходит также через приложение с помощью другого продукта Alibaba Group — платежной системы Alipay. «Мы верим, что будущее «нового ретейла» — в гармоничном сочетании онлайн- и офлайн-инструментов, и Hema — яркий пример происходящей эволюции», — отмечал глава Alibaba Group Даниэль Чжан.

Небольшой, но с потенциалом

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем российского рынка интернет-торговли (включая трансграничные покупки) в 2017 году составил 1,04 трлн руб., или 3% от всей торговли в России. Прогноз ассоциации на 2018 год — 1,25 трлн руб. В иностранных магазинах российские покупатели потратили в прошлом году 374,3 млрд руб. Большая часть заказов — 91% — пришлась на интернет-покупки из Китая в натуральном выражении и 53% — в денежном.

В структуре рынка интернет-покупок россиян продукты питания занимают всего 2,2%, отмечали аналитики «РБК Исследования рынков». Категории-лидеры: авиабилеты (на них приходится 16,8% от оборота), обувь/одежда/аксессуары — 11,8%, цифровая и компьютерная техника — 8,7%. «Многие офлайн-ретейлеры сделали шаг в сторону развития интернет-продаж», — напоминают аналитики в отчете «Прогноз развития рынка интернет-торговли на 2017–2018 годы». В качестве примера они приводят X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), которая во втором квартале 2017 года официально начала тестирование интернет-магазина «Перекресток». Как сообщил РБК представитель X5 Retail Group, сейчас интернет-магазин обсуживает в среднем 800 заказов в день. При этом средний чек, состоящий из 24–25 позиций, в онлайне примерно в шесть раз выше, чем в московском супермаркете. По итогам 2018 года выручка онлайн-супермаркета может достичь около 1 млрд руб. и в «перспективе нескольких лет» занять порядка 2% выручки всей сети «Перекресток» (по итогам 2017 года составила 186,93 млрд руб.).

Работает над интернет-каналом продаж и основной конкурент X5 Retail Group — сеть «Магнит»: еще в 2015 году ретейлер начал тестировать онлайн-магазин с доставкой товаров на дом по Краснодару, но на полноценный режим работы проект так тогда и не вышел. Но от идеи использовать интернет компания не отказалась. У «Магнита» есть онлайн-проект, который «достаточно активно» развивается внутри компании, рассказал в мае гендиректор сети Хачатур Помбухчан (ушел с этого поста на прошлой неделе). «Мы будем запускать его тогда, когда будем точно понимать, что это принесет с точки зрения дохода для компании», — уточнял он. ​

Товарный обмен

Одновременно с запуском торговли китайскими продуктами в России будет запущен аналогичный проект, также через Tmall, но уже по продаже российских товаров для китайских потребителей, утверждает источник РБК. «Сейчас идут переговоры с производителями кондитерских изделий и бакалейных товаров», — говорит собеседник РБК. По его информации, первый контракт на поставку «уже в стадии финализации» с ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н.Старовойтова».

Фото: Aly Song / Reuters

Гендиректор пекинского представительства ЗАО Елена Щербинина подтвердила РБК переговоры с Alibaba. По ее словам, в Китае будут продаваться мука и макаронные изделия «Алейка» — на них уже есть предварительные заказы. Продажи будут идти сразу на двух площадках Alibaba — Tmall и Tmall International. Первая партия будет небольшой и составит до 30 т продукции, но в перспективе планируется довести поставки как минимум до 1 тыс. т в месяц.

Российско-китайский оборот По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году в Россию было ввезено 1,5 млн т продовольственных товаров (включая алкоголь и корм для животных) на общую сумму $1,79 млрд. Основная категория как в натуральном, так и денежном выражении (543,7 тыс. т и $488,1 млн соответственно) приходится на овощи и «съедобные корнеплоды». Россия, в свою очередь, в прошлом году поставила в Китай 2,1 млн т продовольственных товаров на $1,77 млрд: 61,4% экспорта в денежном выражении пришлось на категорию «рыба и ракообразные».

Для «Алейскзернопродукта» контракт с Alibaba — новый интересный опыт, говорит Щербинина. Компания работает в Китае почти 11 лет и продает свою продукцию через магазины китайских региональных дистрибьюторов на разных площадках, в том числе Alibaba. У компании есть и собственный магазин на Alibaba. Но прямой договор с Alibaba — «совершенно другой опыт», подчеркивает Щербинина: он дает возможность поставить товар непосредственно в магазин самой площадки, а «это первая страница». Alibaba ставит перед российскими производителями серьезные задачи «практически на грани выполнимого», отмечает она: например, по адаптации упаковки для китайского рынка. «Для всех российских производителей это дополнительная нагрузка и увеличение себестоимости», — указывает Щербинина.

В «Алейскзернопродукте» уверены, что в результате этого сотрудничества, география мест в Китае, где продаются ее продукты, значительно расширится. Мука не обладает никаким вкусом, из нее можно сделать любой продукт, а российская мука востребована в основном в северных провинциях Китая, отмечает Щербинина. «Те, кто живет южнее, меньше готовят и меньше используют муку, предпочитая рис. Люди, которые живут на севере, больше знают о России, знают, что это экологические продукты, и за счет этого идут продажи», — добавляет Щербинина. ​

«Российское продовольствие воспринимается [в Китае] как экологически чистое, что, несомненно, является весомым конкурентным преимуществом», — отмечает гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, подчеркнувший, что рынок интернет-торговли в Китае является быстрорастущим и самым большим в мире по объему.

Чтобы облегчить доступ российским компаниям на интернет-рынок Китая, РЭЦ открыл три российских виртуальных павильона на площадках Tmall, JD и 1688, где уже размещено 30 российских брендов. «Например, самыми востребованными товарами на павильонах стали конфеты «Ронни», «Крокант», «Маленькое чудо» и мука «Беляевская», — рассказывает Слепнев. Согласно статистике РЭЦ за первый квартал 2018 года, основными позициями экспорта продовольствия в Китай являются мороженая рыба ($295 млн), соя ($100 млн), ракообразные ($44,9 млн), подсолнечное масло ($41,3 млн), шоколадные изделия ($17,3 млн), соевое масло ($16,4 млн). Также существенно выросли поставки рапсового масла ($8,4 млн; рост к аналогичному периоду прошлого года составил 531,7%) и пшеничной муки ($8,6 млн, +139,5%).