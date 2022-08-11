ЛУКОЙЛ получил первую иностранную заправку в России

ЛУКОЙЛ с 10 августа стал владельцем 100-процентной доли «Эни-Нефто», «дочки» итальянской компании Eni

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЛУКОЙЛ стал владельцем заправки бренда Agip в Москве, принадлежавшей итальянской Eni, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ЛУКОЙЛ с 10 августа стал владельцем 100-процентной доли «Эни-Нефто», дочерней компании Eni. По данным СПАРК, номинальная стоимость составила 1,01 млн руб.

В 2021 году выручка компании составила 1,07 млрд руб. против 881 млн руб. в 2020 году. При этом чистая прибыль оказалась в два раза меньше — 26,2 млн руб. против 53,1 млн руб. в 2020 году.

Автозаправка Agip расположена в Москве по адресу: Ленинградское шоссе, д. 63Г. По этому же адресу зарегистрирована «Эни-Нефто».

Заправка Agip была открыта в 1991 году в Москве как совместное советско-итальянское предприятие «НефтоАджип». Это первая иностранная заправка, открывшаяся в России. В 2004 году итальянская сторона полностью выкупила предприятие, и оно находилось под полным контролем Eni через «Эни-Нефто».

В середине мая ЛУКОЙЛ объявил о подписании соглашения о покупке 100% в «Шелл Нефти». В сообщении уточнялось, что активы «дочки» Shell включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. В сделку не вошли 19 заправок, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака.

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Российская компания будет развивать сеть АЗС и выпускать продукцию на заводе смазочных материалов под брендом Teboil.

25 мая ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке активов дочерней компании британско-голландской Shell «Шелл Нефть». «В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России», — говорилось в сообщении ПАО.

Shell оценила чистые расходы от продажи сети АЗС и завода смазочных материалов в Торжке компании ЛУКОЙЛ в $83 млн. Убыток от разницы в курсе валют составил $343 млн.