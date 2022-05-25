ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке «дочки» Shell
ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке активов дочерней компании британско-голландской Shell «Шелл Нефть», российской компании достались сеть АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Об этом ЛУКОЙЛ сообщил на своем сайте.
«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России — сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», — говорится в сообщении ПАО.
Директор сегмента downstream Shell Хайберт Вигевено подчеркнул, что более 350 сотрудников «Шелл Нефти» продолжат работу в компании. Вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ, в свою очередь, отметил, что объекты Shell станут хорошим дополнением к портфелю уже имеющихся активов российской компании.
До этого Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку ЛУКОЙЛом доли 99,99% в «Шелл Нефти» с условием регулярно продавать на бирже и не приобретать нефтепродукты в основную сессию торгов. В ФАС пояснили, что эти требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов.
12 мая ЛУКОЙЛ объявил о подписании соглашения о покупке 100% в «Шелл Нефти». В сообщении уточнялось, что активы «дочки» Shell включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. В Shell заявили, что в сделку не вошли 19 заправок, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака. В компании тогда отметили, что сотрудники «Шелл Нефти» сохранят свои должности.
16 мая Shell сообщила, что на заправках сети, которые вошли в сделку с ЛУКОЙЛом, перестали продавать бензин, при этом магазины и кафе на станциях продолжили работу.
В конце февраля Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из проекта «Сахалин-2». В марте компания заявила, что отказывается от закупок российской нефти на спотовом рынке и от продления срочных контрактов.