ЛУКОЙЛ купит у Shell «дочку» и сеть АЗС в России

О своем решении продать сеть из 370 АЗС в России и завод в Торжке Shell объявила 5 мая. Представитель компании уточнил, что после передачи бизнеса ЛУКОЙЛу все работники «Шелл Нефти» сохранят работу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский ЛУКОЙЛ договорился о покупке у британско-голландской Shell дочерней компании в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.

«ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100-процентной доли в ООО «Шелл Нефть», занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России», — сказано в сообщении.

Как отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ, приобретение «дочки» Shell «полностью соответствует стратегии ЛУКОЙЛа по развитию приоритетных каналов сбыта».

В свою очередь директор сегмента downstream Shell Хайберт Вигевено подчеркнул, что в рамках сделки более 350 работников «Шелл Нефти» сохранят трудовые отношения с новым собственником.

Сеть АЗС Shell в России насчитывает более 370 заправок в 28 городах. Производительность завода в Торжке составляет 200 млн л в год. На нем выпускаются моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.

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Shell сообщила о сворачивании бизнеса в России 8 марта. Компания объявила, что намерена закрыть все заправки в России и прекратить деятельность по производству авиатоплива и смазочных материалов. Незадолго до этого компания приняла решение отказаться от закупок российской нефти и выйти из российских проектов. Shell принадлежит 27,5% в проекте «Сахалин-2», по 50% в двух совместных с «Газпром нефтью» предприятиях Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», она также участвует в проекте «Северный поток-2».

О том, что компания ведет переговоры о продаже своей дочерней компании в России, источники Forbes сообщили 5 мая. В Shell тогда подтвердили РБК факт переговоров, однако не уточнили, кто был заинтересован в приобретении бизнеса. Как сообщил источник Forbes в Shell, условием продажи англо-голландская компания установила выплату текущих зарплат сотрудникам до конца года.