Белоусов увидел возможность оптимизировать до 15% госрасходов

Правительству России придется думать над приоритизацией бюджетных расходов, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Экспертно», примерно 10–15% расходов можно сократить за счет оптимизации, сказал он

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Правительству нужно заниматься над «концентрацией [бюджетных ресурсов] на определенных направлениях», думать над приоритизацией расходов, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает корреспондент РБК.

«Так или иначе, приоритизация бюджетных расходов необходима. <...> Высшим приоритетом, и, собственно, президент об этом говорил, должно стать все, что касается нашей технологической повестки. Безусловно, приоритетом будут наши публичные обязательства [к ним относятся определенные выплаты из бюджета населению, такие как военные пенсии, пособия инвалидам, ветеранам и т.д.]. А также то, что является чувствительным с точки зрения адаптации нашей экономики к новым условиям — это то, что касается экспорта, МСП [малого и среднего предпринимательства], некоторые инвестиционные расходы и так далее», — сказал Белоусов.

«Основной ресурс для повышения эффективности, такая акупунктура: среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, тех, кто оказался в трудной ситуации и так далее. Почему нам нужно корректировать систему поддержки экспорта? Среди МСП поддерживать прежде всего тех, кто входит в новые производственные цепочки, стартапы надо поддерживать и так далее. То есть такая концентрация на определенных направлениях — мы, собственно, этим и занимаемся», — продолжил первый зампред правительства.

По его оценкам, «экспертно» можно было бы сократить 10–15% расходов. «Имеется в виду, что если и придется сокращать, то за счет такого рода оптимизации», — пояснил Белоусов. Законом о бюджете предусмотрены федеральные расходы в объеме 29 трлн руб. на 2023 год (то есть 10% — это ориентировочно 2,9 трлн).

Дискуссия о госрасходах на ПМЭФ

О том, что власти будут вынуждены приоритизировать бюджетные расходы, заявил 15 июня на утренней сессии ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников. «Никто не спорит, что мы работаем в условиях бюджетных ограничений, и явно они будут жесткими. <…> Нам придется приоритизировать бюджетные расходы, а приоритеты — это не только то, что мы делаем, а еще и ответ на вопрос, чего мы не делаем. И это вопрос ближайших месяцев, когда нам придется ответить на эти вопросы и честно сказать, какие отрасли могут и должны развиваться самостоятельно в рамках той рыночной среды, которая формируется, <…> и, может, нам что-то перестать дотировать», — сказал Решетников.

Министр финансов Антон Силуанов его поддержал: «Если мы говорим про [структурную] трансформацию, то надо этот термин и к бюджету применить, потому что у нас много что есть трансформировать в расходах». «У нас очень много трат, которые сто лет не пересматривались. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть, и это большой ресурс. Это очень сложно сделать, но к этому нужно подступаться», — заявил Силуанов. В свою очередь, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что какие-то расходы придется сокращать — в противном случае останется вариант с повышением налогов.

Белоусов заявил журналистам, что 2024 год — последний, когда открыто финансирование нацпроектов. «На 2025 год у нас из нацпроектов изъяты длящиеся обязательства. Примерно 1,5 трлн руб. длящихся обязательств. Плюс 500 млрд руб. зарезервировано. И еще необходим 1 трлн руб. Всего 3 трлн примерно нужно на 2025 год, потому что нацпроекты заканчиваются в 2024 году», — объяснил он.

В 2022 году общие расходы федерального бюджета достигли 31,1 трлн руб. — примерно на четверть больше, чем было в 2021-м, следует из данных Минфина. Из них порядка 6 трлн, или 19%, — это закрытые расходы (как правило, описываются секретными приложениями), следует из законопроекта об исполнении бюджета, внесенного в Госдуму. Для сравнения: в 2021 году доля закрытых расходов составляла около 15%. Власти не раскрывают детализацию фактических бюджетных расходов по итогам 2022 года и в 2023 году по тематическим направлениям. В законе о бюджете 2023 года предусматривается, что в текущем году 17% всех расходов будет приходиться на национальную оборону, 15% — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 12% — на национальную экономику, 25% — на социальную политику.