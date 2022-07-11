«Коммерсантъ» узнал о планах Mercedes отказаться от дистрибуции в России

Имущество российского дистрибьютора Mercedes-Benz может перейти одному из дилеров марки, источники газеты допускают, что компания планирует передать права дистрибьютора. В марте Mercedes-Benz приостановила поставки автомобилей

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Mercedes-Benz намерена продать имущество в России, которое принадлежит официальному дистрибьютору марки «Мерседес-Бенц Рус», сделка будет заключена с одним из дилеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Участниками сделки могут стать «Автодом», «Авилон», «Мейджор» и «Панавто», сказали источники газеты. Еще один неназванный собеседник издания отмечает, что ведется обсуждение продажи склада автомобилей и дилерского центра «Мерседес-Бенц Рус» через торги.

Прежде компания воздерживалась от продажи имеющегося в России склада автомобилей из-за риска санкций, сделка может заключаться в получении одним из дилеров права дистрибьютора марки на российском рынке, рассказал газете один из источников. Другой собеседник подтвердил, что предметом сделки стал договор дистрибьютора, а один из дилеров отметил, что подписал соглашение о неразглашении.

Mercedes-Benz также владеет автомобильным заводом в Есипово Московской области, никто из источников газеты не сказал, что этот актив является предметом сделки.

В начале июня сотрудники российского офиса Mercedes-Benz стали массово искать новые места трудоустройства, аналогичная ситуация сложилась и у сотрудников других марок, сообщил источник «Коммерсанта» среди дилеров. Другой неназванный собеседник газеты предположил, что речь идет не о сокращении, а о добровольном увольнении.

В Mercedes-Benz сообщили изданию об изучении разных вариантов ведения бизнеса на российском рынке, однако конкретное решение пока не принято.

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«Мерседес-Бенц Рус» является «дочкой» концерна Mercedes-Benz Group AG. Концерн стал первой зарубежной автомобильной компанией, которая учредила в России дочернее предприятие — в декабре 1994 года было открыто «Мерседес-Бенц Автомобили». К этому дню «Мерседес-Бенц Рус» — единственный официальный импортер легковых и малотоннажных машин Mercedes-Benz. По данным на май 2021 года, в России насчитывалось 69 полноформатных дилерских центров, четыре городских шоурума и восемь партнеров по сервису. Дилерская сеть по малотоннажным автомобилям Mercedes-Benz насчитывает 50 центров.

Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Есипово открыт в апреле 2019 года, он принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», 20% в нем у СП «Даймлер Камаз Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG, пишет газета. Mercedes-Benz также владеет логистическим центром в подмосковном Глазово (открыт в июле 2016 года). В 2005 году компания открыла технический центр, а в 2008-м — центр послепродажного обслуживания в поселке Вешки. «В настоящее время в Mercedes-Benz работают более тысячи высококвалифицированных специалистов», — говорится на сайте российского подразделения Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz заняла в прошлом году второе место по продажам премиальных автомобилей в России — 43 тыс. автомобилей, лидером тогда стала BMW — 46,8 тыс. без учета Mini, пишет «Коммерсантъ». Поставки в Россию премиальных автомобилей были включены в санкции Евросоюза в середине марта, оказались под запретом к ввозу транспортные средства стоимостью свыше €50 тыс., за исключением машин скорой помощи.

В начале марта Mercedes-Benz сообщила о решении приостановить поставки в Россию легковых автомобилей и фургонов и действие завода «до дальнейшего уведомления». Это решение стало причиной подачи иска против концерна от лица «Общественной потребительской инициативы», претензии также возникли к другим автопроизводителям — General Motors, Volkswagen и Toyota Motor. Истцы попросили суд арестовать счета и имущество этих компаний, чтобы обеспечить интересы потребителей.

