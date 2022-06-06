В России подали иски к Mercedes и Volkswagen из-за ухода с рынка

Иск подала «Общественная потребительская инициатива» от неопределенного круга потребителей. Организация утверждает, что компании нарушают права россиян, соблюдая санкции, и требует возобновить поставки в страну

Представители организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подали иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor с требованием прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в Россию, сообщил газете «Известия» глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, в организации полагают, что, исполняя антироссийские санкции, эти компании нарушают права российских потребителей. В частности, людям отказывают в ремонте и техобслуживании автомобилей и не дают использовать «право на безвозмездное устранение производственных недостатков», а также заменить машину, утверждает Павлов.

Иск подан в защиту неопределенного круга потребителей. Претензии предъявили российским юридическим лицам, которые импортировали продукцию этих компаний, в том числе автомобили и автозапчасти. По словам Павлова, суд уже начал рассматривать иск к ООО «Тойота Мотор», а готовность участвовать во всех разбирательствах выразил Роспотребнадзор. Ведомство подтвердило это газете.

Также истцы попросили суд арестовать счета и имущество этих компаний, чтобы обеспечить интересы потребителей.

В Toyota Motor в ответ на запрос «Известий» претензии назвали «необоснованными» и заявили, что потребители «могут обратиться за проведением ремонтных работ, сервисным обслуживанием и иными операциями к официальным дилерам».

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Все компании приостановили поставки своей продукции в Россию в начале марта после начала российской спецоперации на Украине. В Toyota Motor объясняли решение сбоями в цепочках поставок. Mercedes и Volkswagen сообщили, что оно останется в силе до дальнейшего уведомления. Представитель Volkswagen заявил Reuters, что «поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления, а также на представителя в суде, старшего юриста практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова сообщила, что российские потребители подали иск к японской компании Sony на общую сумму в 280 млн руб. Компанию обвинили в том, что она нарушает права потребителей, приостановив работу Sony PlayStation в России. Sony перестала продавать консоли и игры в России 10 марта.

Истцы потребовали, чтобы компания возместила им моральный вред в размере 10 млн руб. на каждого и восстановила доступ к PlayStation Store с возможностью покупать игры.

Кроме того, в середине апреля 20 истцов подали в Хамовнический суд Москвы иск к стриминговому сервису Netflix на 60 млн руб. Они посчитали, что действия компании привели к нарушению их прав. В конце месяца в суд обратились 20 покупателей Apple, которые потребовали компенсацию за неработающее приложение Apple Pay. Они указали, что покупали устройства Apple с исправно работающей функцией, но позже были неправомерно лишены возможности ее использовать.