Путин пообещал «лакшери, но подороже» привыкшим к 600-м Mercedes

Путин считает, что обладатели 600-х Mercedes по-прежнему смогут покупать товары категории люкс, однако это обойдется им «чуть-чуть подороже». При этом для развития страны важно не это, а создание инженерных центров

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Россияне, которые «ездили на 600-х Mercedes», будут и дальше на них ездить и покупать товары класса люкс, заявил президент России Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума; РБК ведет трансляцию.

«Те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Mercedes, и будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — сказал глава государства.

По словам президента, многие компании заявили, что уходят из России, однако российские производители могут занять их ниши. Путин отметил, что российское производство «благополучно сядет на подготовленную партнерами почву». А также добавил, что для развития России важны инженерные и научные центры, над этим надо работать.

600-м Mercedes в России принято называть флагманскую модель W140 с шестилитровым двигателем, которая выпускалась с 1991 по 1998 год. Соответственно, на багажнике у нее была цифра 600.

Ранее страны ЕС, США и Канада в рамках санкций запретили поставки в Россию предметов роскоши. Соединенные Штаты к таким товарам отнесли алкоголь, табачные изделия, изделия из натурального меха и шелка, драгоценные камни, рояли, предметы одежды и обуви (от $1 тыс. за единицу).

В начале марта некоторые автопроизводители, включая Mercedes, Volvo и Volkswagen, сообщили о приостановке поставок автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления.