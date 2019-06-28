Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах доступу к пробам нефти

Российский оператор нефтемагистралей нарушает договор и препятствует получению доступа «Гомельтранснефти» к арбитражным пробам углеводородов, заявил глава белорусского оператора

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Гендиректор «Гомельтранснефти» — белорусского оператора нефтепровода «Дружба» — Олег Борисенко обвинил российскую «Транснефть» в создании препятствий получению доступа к арбитражным пробам нефти. Об этом он заявил в интервью агентству БелТА.

«Практика показала, что результатом работы прежней, доверительной схемы учета и контроля стало загрязнение всего трубопровода. В критической ситуации ПАО «Транснефть» не информировало партнеров о пропуске партий некачественной нефти, а теперь — в нарушение договора и инструкций — препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти», — сказал он.

Он отметил, что именно по этой причине Минск принял решение установить системы измерения количества и качества нефти на белорусской территории на границах с Россией и Польшей.

«Мы вынуждены идти на эту меру, чтобы обезопасить себя от ситуаций, подобных нынешней. По сути, это необходимо для гарантии соблюдения экономических интересов Белоруссии и повышения уровня промышленной и экологической безопасности», — добавил Борисенко.

По состоянию на 26 июня Белоруссия вытеснила из нефтепровода «Дружба» более 705 тыс. т загрязненного хлорорганикой топлива. Потери от выхода из строя оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оценили в $20 млн. Нефтепровод на белорусской территории еще не готов к работе в полном объеме, заявил ранее Борисенко. Всего из-за загрязнения «Дружбы» Белоруссия недополучила порядка 630 тыс. т нефти.