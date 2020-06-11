Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России

В апреле в России зафиксировано относительно небольшое количество случаев ликвидации предприятий. Однако число новых бизнесов оказалось рекордно низким, в результате чего на одно новое предприятие пришлось почти три закрытых

В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании FinExpertiza, поступившие в РБК.

При подсчетах учитывались данные по компаниям и государственным организациям, без учета ИП. За месяц самоизоляции в России открылись 11 676 новых предприятий. За тот же период в 2018-м и 2019-м году в стране было открыто примерно в три раза больше новых предприятий — 32,1 тыс. и 32,4 тыс. соответственно. «Так мало бизнесов не регистрировали за всю историю статистических наблюдений, начиная с 2005 года», — отметили в FinExpertiza.

В то же время, во время карантина, низким также был и показатель ликвидации бизнесов. В апреле в России были закрыты 31 542 предприятия. Это на 32% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 38% меньше по сравнению с апрелем 2018 года. Более низкими темпы ликвидации компаний в России были только в июле 2018 года, когда закрылось 27 676 компаний. Для сравнения, рекорд по числу ликвидированных компаний относится к декабрю 2018 года, когда закрылись порядка 100 тыс. предприятий.

Почти треть (29%) закрывшихся в апреле 2020 года компаний относится к сфере оптовой торговли (кроме торговли автотранспортом), 15% — на строительство. 8% закрывшихся бизнесов относятся к сфере розничной торговли.

«Феномен рекордно низкой смертности бизнеса на карантине, несмотря на парадоксальность ситуации, объясняется достаточно просто. В целом количество закрытий бизнеса, равно как и открытий, напрямую зависит от уровня деловой активности в стране, а в карантинном апреле бизнес был максимально неактивен», — объясняет эти результаты президент сети FinExpertiza Елена Трубникова. Кроме того, отмечает она, юридическая ликвидация компаний — это растянутый во времени процесс, зависящий и от скорости документооборота. В апреле бизнесу было не до юридических формальностей, связанных с ликвидацией, он решал более насущные задачи. «Все закрытия, которые произошли, были, вероятнее всего, плановыми — они намечались задолго до того и на завершающую стадию вышли в апреле. То же касается и открытых компаний — скорее всего, все процедуры уже были пройдены, и в апреле они фактически открылись», — говорит Трубникова.