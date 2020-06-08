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Путин подписал закон о мерах по поддержке граждан в условиях коронавируса

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон «о внесении изменений в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом неработающим гражданам увеличили пособия на детей до полутора лет до 6752 руб. Самозанятые граждане смогут получить налоговый капитал в размере одного МРОТ, который можно направить на выплату налогов и погашение задолженностей.

Малому и среднему бизнесу из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, дадут возможность расторгать договоры аренды недвижимости без возмещения упущенной выгоды.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Также для индивидуальных предпринимателей, которые работают в пострадавших отраслях и не являются работодателями, суммы страховых взносов в 2020 году уменьшатся на один МРОТ — до 20 318 руб.

11 мая Путин объявил о мерах поддержки граждан и экономики. В том числе он предложил установить новые выплаты семьям с детьми, запустить кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях, относящихся к пострадавшим отраслям, а также вернуть налог на доход самозанятых 2019 года.

13 мая премьер-министр Михаил Мишустин назвал предложенный пакет мер поддержки «самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен».

Теги: Владимир Путин, закон, коронавирус
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