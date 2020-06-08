Путин подписал закон о мерах по поддержке граждан в условиях коронавируса

Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон «о внесении изменений в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом неработающим гражданам увеличили пособия на детей до полутора лет до 6752 руб. Самозанятые граждане смогут получить налоговый капитал в размере одного МРОТ, который можно направить на выплату налогов и погашение задолженностей.

Малому и среднему бизнесу из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, дадут возможность расторгать договоры аренды недвижимости без возмещения упущенной выгоды.

Также для индивидуальных предпринимателей, которые работают в пострадавших отраслях и не являются работодателями, суммы страховых взносов в 2020 году уменьшатся на один МРОТ — до 20 318 руб.