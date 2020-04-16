АвтоВАЗ впервые создал систему онлайн-заказа автомобилей

Крупнейший российский производитель машин АвтоВАЗ начал оформлять онлайн-заказы на автомобили. Сделки будут проводить через дилеров — выбранную машину доставят до автосалона или даже до дома

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

С15 апреля АвтоВАЗ внедрил систему онлайн-заказа автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании. Как пояснил представитель автоконцерна, такая функция появилась впервые — раньше можно было только бронировать автомобили из имеющихся в наличии онлайн. По итогам 2019 года доля компании на российском рынке, по ее собственным оценкам, выросла с 20 до 20,6%.

После выбора машины (клиент также может получить дистанционную презентацию от менеджеров салонов и обсудить детали сделки), оплаты — наличными или банковским переводом автодилеру — ее можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора, обещают в компании.

Крупнейшие конкурент АвтоВАЗа южнокорейская Hyundai с конца 2019 года предоставляет возможность онлайн-бронирования автомобилей, но также не полной их покупки по интернету. Из-за пандемиии коронавируса и введения режима нерабочей недели в конце марта в России были закрыты автосалоны, поэтому все больше клиентов стали заказывать автомобили онлайн, рассказали РБК представители нескольких дилеров.

По итогам 2019 года российский рынок новых автомобилей впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн штук. В 2020 году Ассоциация европейского бизнеса и другие эксперты ждут еще большего падения. Однако в марте 2020 года количество регистраций новых автомобилей в ГИБДД резко подскочило — на 22,7%, сообщило агентство «Автостат». «В марте люди спешили приобрести автомобили по старым ценам, ожидая их роста: в марте отмечались скачки валюты, и это сильно разогрело спрос», — говорил РБК председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Плюс к этому к совершению покупки народ поторопили новости о скором введении в России карантина, указал он. В итоге многие из тех, кто планировал покупку в апреле и мае, приобрели автомобиль в марте.