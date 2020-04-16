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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ впервые создал систему онлайн-заказа автомобилей

Крупнейший российский производитель машин АвтоВАЗ начал оформлять онлайн-заказы на автомобили. Сделки будут проводить через дилеров — выбранную машину доставят до автосалона или даже до дома
Фото: Алена Селезнева / ТАСС

С15 апреля АвтоВАЗ внедрил систему онлайн-заказа автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании. Как пояснил представитель автоконцерна, такая функция появилась впервые — раньше можно было только бронировать автомобили из имеющихся в наличии онлайн. По итогам 2019 года доля компании на российском рынке, по ее собственным оценкам, выросла с 20 до 20,6%.

После выбора машины (клиент также может получить дистанционную презентацию от менеджеров салонов и обсудить детали сделки), оплаты — наличными или банковским переводом автодилеру — ее можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора, обещают в компании.

Крупнейшие конкурент АвтоВАЗа южнокорейская Hyundai с конца 2019 года предоставляет возможность онлайн-бронирования автомобилей, но также не полной их покупки по интернету. Из-за пандемиии коронавируса и введения режима нерабочей недели в конце марта в России были закрыты автосалоны, поэтому все больше клиентов стали заказывать автомобили онлайн, рассказали РБК представители нескольких дилеров.

Машина по интернету: как автосалоны наладили онлайн-продажи автомобилей
Бизнес

По итогам 2019 года российский рынок новых автомобилей впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн штук. В 2020 году Ассоциация европейского бизнеса и другие эксперты ждут еще большего падения. Однако в марте 2020 года количество регистраций новых автомобилей в ГИБДД резко подскочило — на 22,7%, сообщило агентство «Автостат». «В марте люди спешили приобрести автомобили по старым ценам, ожидая их роста: в марте отмечались скачки валюты, и это сильно разогрело спрос», — говорил РБК председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Плюс к этому к совершению покупки народ поторопили новости о скором введении в России карантина, указал он. В итоге многие из тех, кто планировал покупку в апреле и мае, приобрели автомобиль в марте.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «АвтоВАЗ», продажа автомобилей
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