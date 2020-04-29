Аналики предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30%

По мнению аналитиков PwC, это случится при реализации «стрессового» сценария, то есть если цены на нефть стабилизируются к третьему кварталу 2020 года, а ограничения на передвижение людей будут сняты в конце весны-начале лета

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% в 2020 году, сообщается в исследовании компании PricewaterhouseCoopers (PwC), поступившем в РБК.

В этом случае продажи будут составлять 1,14 млн машин, считают аналитики. Это произойдет при реализации «стрессового» сценария, то есть если цены на нефть восстановятся и стабилизируются к третьему кварталу 2020 года, большинство ограничений на передвижение будут сняты только в конце мая — начале июня, государство реализует дополнительные меры поддержки автомобильной отрасли, а предпочтения автовладельцев в отношении машин останутся прежними.

Если же отрицательное влияние коронавируса и падения на нефтяном рынке не учитывать, то спрос на автомобили покажет снижение лишь на 3,5%. Общее количество проданных машин в этом случае составит 1,57 млн, считают в PwC. Однако, аналитики компании считают реализацию такого варианта сценария маловероятной.

Ранее более пессимистичные прогнозы по снижению продаж автомобилей делали эксперты компании Boston Consulting Group (BCG). По мнению аналитиков компании, сокращение может составить от 20 до 50% в зависимости от экономического сценария. В оптимистическом варианте в стране будет продано 1,4 млн машин (ранее ожидались продажи на уровне 1,8 млн), в пессимистическом — 0,9 млн.