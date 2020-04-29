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Аналики предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30%

По мнению аналитиков PwC, это случится при реализации «стрессового» сценария, то есть если цены на нефть стабилизируются к третьему кварталу 2020 года, а ограничения на передвижение людей будут сняты в конце весны-начале лета

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% в 2020 году, сообщается в исследовании компании PricewaterhouseCoopers (PwC), поступившем в РБК.

В этом случае продажи будут составлять 1,14 млн машин, считают аналитики. Это произойдет при реализации «стрессового» сценария, то есть если цены на нефть восстановятся и стабилизируются к третьему кварталу 2020 года, большинство ограничений на передвижение будут сняты только в конце мая — начале июня, государство реализует дополнительные меры поддержки автомобильной отрасли, а предпочтения автовладельцев в отношении машин останутся прежними.

Если же отрицательное влияние коронавируса и падения на нефтяном рынке не учитывать, то спрос на автомобили покажет снижение лишь на 3,5%. Общее количество проданных машин в этом случае составит 1,57 млн, считают в PwC. Однако, аналитики компании считают реализацию такого варианта сценария маловероятной.

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее более пессимистичные прогнозы по снижению продаж автомобилей делали эксперты компании Boston Consulting Group (BCG). По мнению аналитиков компании, сокращение может составить от 20 до 50% в зависимости от экономического сценария. В оптимистическом варианте в стране будет продано 1,4 млн машин (ранее ожидались продажи на уровне 1,8 млн), в пессимистическом — 0,9 млн.

По словам руководителя направления «Автомобилестроение» BСG в СНГ Эдуарда Черкина, россияне планируют экономить на автомобилях из-за неблагоприятного влияния пандемии коронавируса. По данным BCG, более 40% граждан намерены полностью отказаться от покупки автомобиля.

Материал дополняется.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Автомобили
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