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«Коммерсантъ» узнал о просьбе НОВАТЭКа снизить налоги для «Ямал СПГ»

«Коммерсантъ»: НОВАТЭК попросил правительство снизить дополнительные налоги для «Ямал СПГ»
Налог на прибыль «Ямал СПГ» за 2022 год вырос на 40 млрд руб. из-за новых разъяснений Минфина относительно учета курсовых разниц, рассказали источники газеты. По их словам, глава НОВАТЭКа Михельсон попросил власти снизить налог
НОВАТЭК NVTK ₽1 245 -0,3% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился в правительство с просьбой предоставить проекту «Ямал СПГ» отсрочку по выплате дополнительного налога на прибыль за 2022 год в размере 40 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Налог на прибыль компании за 2022 год вырос на 40 млрд руб. из-за новых разъяснений Минфина относительно учета курсовых разниц, говорят собеседники издания. При этом с 2023 года ставка по налогу на прибыль для «Ямал СПГ» и так была повышена с 20% до 34% (из которых половина идет в федеральный бюджет), в результате чего проект в 2023–2026 годах может дополнительно выплатить в бюджет 200 млрд руб., отмечает газета.

В декабре 2022 года Минфин выпустил разъяснения относительно применения закона ФЗ-67 о временном порядке признания прибыли от курсовых разниц, согласно которым при расчете базы по налогу на прибыль за 2022 год учитывается только превышение отрицательных курсовых разниц над положительными. Глава РСПП Александр Шохин ранее говорил, что, по экспертным оценкам, в результате этих разъяснений компании будут вынуждены доплатить в бюджет дополнительно 268 млрд руб. налога на прибыль за 2022 год.

Из письма Михельсона следует, что вновь возникшая единоразовая доплата «существенным образом негативно повлияет на свободный денежный поток НОВАТЭКа в 2023 году и на возможность финансирования СПГ-проектов». Так, из-за трудностей с привлечением внешнего финансирования в необходимом объеме НОВАТЭК вынужден самостоятельно финансировать основную часть затрат на «Арктик СПГ 2» и «Обский СПГ», общая потребность в 2023 году составляет около 400 млрд руб., указали источники «Коммерсанта».

Также глава НОВАТЭКа предложил не учитывать в налогооблагаемой базе за 2022 год положительные курсовые разницы для тех компаний, которым с 2023 года приходится платить налог на прибыль в федеральный бюджет по повышенной ставке 17% (к ним относится и «Ямал СПГ»). Если такие поправки к Налоговому кодексу будут приняты, размер налога на прибыль для проекта в 2022 году сократится, отмечает газета.

По словам независимого эксперта Александра Собко, непосредственно для НОВАТЭКа дополнительный налог в 40 млрд руб. для «Ямал СПГ» транслируется в потерю примерно 20 млрд руб. дивидендов, согласно доле его владения. «Это не очень большая сумма по сравнению с объемом прибыли компании по МСФО за 2022 год, которую можно оценить по косвенным признакам в 650 млрд руб.», — отметил он.

В НОВАТЭКе и Минфине не ответили на запрос издания.

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«Ямал СПГ» — первый проект НОВАТЭКа по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения с заводом с общей мощностью до 20 млн т в год. Инвестиции в этот проект составили $27 млрд. НОВАТЭКу принадлежат 50,1% «Ямал СПГ», по 20% у Total и китайской CNPC, еще 9,9% — у Фонда Шелкового пути. В 2021 году «Ямал СПГ» впервые заплатил дивиденды по результатам девяти месяцев в размере 31,4 млрд руб.

В марте Total решила не продлевать имеющиеся контракты на закупку российской нефти и не заключать новые, а также заявила, что прекратит инвестиции в проект «Арктик СПГ-2» (принадлежит 10% в проекте). В компании сказали, что определили четкие принципы по управлению связанным с Россией бизнесом, будут соблюдать все санкционные ограничения и постепенно приостанавливать деятельность в стране. На выходе Total из российских проектов настаивали британские акционеры компании.

В начале июля компания согласилась передать «Зарубежнефти» 20% в Харьягинском месторождении. В августе НОВАТЭК выкупил долю Total (49%) в «Тернефтегазе».

В декабре оба представителя Total вышли из совета директоров НОВАТЭКа, где ей принадлежит 19,4%. Помимо этого, французская компания зафиксировала $3,7 млрд убытка, решив из-за санкций не учитывать долю в НОВАТЭКе.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
НОВАТЭК налог Ямал-СПГ Леонид Михельсон Минфин
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