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Бизнес ,  
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TotalEnergies сообщила о выходе из совета директоров «НОВАТЭКа»

НОВАТЭК NVTK ₽1 040,6 -0,73% Купить
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Французская TotalEnergies объявила о выходе своих представителей из совета директоров «НОВАТЭКа». Компания также решила больше не учитывать в своей отчетности долю в компании в 19,4% и зафиксировать убыток от обесценения в $3,7 млрд четвертом квартале. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В TotalEnergies пояснили, что с начала специальной военной операции два директора, которые представляли французскую фирму в совете директоров «НОВАТЭКа», вынуждены были воздерживаться от голосования в совете директоров по некоторым, в частности, финансовым, вопросам. Поэтому они не в состоянии больше в полной мере выполнять

«Таким образом, они больше не в состоянии в полной мере выполнять свои обязанности в совете директоров, что может стать проблемой для управления этой компанией. В этих обстоятельствах совет директоров TotalEnergies решил немедленно вывести представителей компании из состава правления ПАО «НОВАТЭК», — отметили в пресс-релизе.

Кроме того, TotalEnergies больше не будет учитывать свой собственный капитал в размере 19,4% акций «НОВАТЭКа» на своих счетах из-за невозможности соблюдать в этих условиях правила бухгалтерского учета, применяемых в компании.

«Это приведет к рекордному обесценению счетов примерно на 3,7 миллиарда долларов за 4 квартал 2022 года», — говорится в сообщении.

Выход из «НОВАТЭКа» также повлияет на заявленные TotalEnergies доказанные запасы на конец 2021 года 1,7 млрд баррелей, однако оставшихся доказанных запасов хватит на более 11 лет добычи.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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