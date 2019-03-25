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«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
Реализация проекта Московского транспортного узла подорожала почти в три раза до 691 млрд руб. Генпрокурор Юрий Чайка написал президенту, что это произошло из-за «необоснованной» передаче полномочий к РЖД, пишет «Коммерсантъ»
Юрий Чайка (Фото: Сергей Савостьянов /ТАСС)

Генпрокурор России Юрий Чайка в письме к президенту Владимиру Путину раскритиковал Росжелдор и РЖД из-за того, что стоимость реализации проекта Московского транспортного узла (МТУ) выросла с 236 до 691 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы надзорного ведомства к президенту России Владимиру Путину.

В ходе заключения и выполнения контрактов на строительство инфраструктуры МТУ в период 2012-2018 годов были допущены нарушения, пишет издание. «Вследствие ненадлежащей организации работ, отсутствия контроля со стороны уполномоченных органов власти стоимость и сроки реализации проекта существенно возросли», — цитирует газета письмо генпрокурора.

Он отмечает, что в 2014-м правительство планировало выделить на МТУ 236 млрд руб., но после того, как согласовывать дополнения к плану стройки вместо правкомиссии по транспорту стал комитет совета директоров РЖД, сроки завершения работ сдвинули с 2020 на 2025 год, а финансирование выросло до 691 млрд руб. Передачу полномочий чиновник называет необоснованной, отмечает издание.

По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели. При этом на проекте, без положительного заключения Главгосэкспертизы провели работы на общую сумму свыше 5 млрд руб., генпрокурор требует провести служебную проверку руководства Росжелдора, внедрить контрактную систему и исключить передачу правкомиссией полномочий органам РЖД.

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Москва вложит в совместный с РЖД проект 200 млрд руб.

«Коммерсантъ» сообщает, что после письма от генпрокурора Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «рассмотреть и принять меры».

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МУТ изменялись по решению государственных органов, в том числе, с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами. «Компания примет меры по устранению выявленных недостатков и недопущению их в будущем», — сообщили в РЖД.

В министерстве транспорта, которому подведомственен Росжелдор, рассказали изданию, что контроль за реализацией проекта МТУв будущем будет отвечать правкомиссия по транспорту.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Генпрокуратура, московский транспортный узел
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