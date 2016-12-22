Сулейману Керимову разрешили вернуться в Россию

Российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, который по решению французского суда с конца ноября не может покинуть Приморские Альпы, разрешили приехать в Россию. Керимов захотел навестить своего близкого родственника

Сулейман Керимов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Керимову позволено посетить Россию на три дня, чтобы увидеться со своим больным родственником («братом, или сводным братом»), сообщил агентству AFP прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. Керимов должен выехать в Россию в пятницу, 19 января, а в воскресенье должен вернуться во Францию.

Адвокат Керимова не смог оперативно прокомментировать РБК решение французской стороны. Представитель Керимова в Совете Федерации Алексей Красовский отказался от комментариев.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Керимов в течение нескольких лет покупал на Лазурном Берегу виллы по заниженным ценам. Речь идет о приобретении пяти вилл на сумму более €400 млн, Керимов не заплатил налоги во французский бюджет на десятки миллионов евро, считают следователи. По тем статьям, которые вменяются Керимову в вину, ему грозит до десяти ​лет лишения свободы.

Фигурантами дела являются граждане Швейцарии Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер (первый, по версии следствия, продал Керимову виллу Hier больше чем за €100 млн, а второй, согласно документам, является ее владельцем), а также французский налоговый юрист Стефан Кьяверини. Бизнесмен находился на свободе под подпиской о невыезде, ему пришлось заплатить залог €40 млн.

Позже Претр раскрыл детали предполагаемой мошеннической схемы, в которую якобы был вовлечен Керимов. Сенатор тайно переправлял во Францию деньги (от €500 млн до €750 млн), как банковскими переводами, так и наличными (в чемоданах). Средства легализовывались путем покупки элитной недвижимости.

В конце декабря российская Генпрокуратура направила во Францию запрос о передаче дела Керимова в Россию. В защиту Керимова высказались в МИД России и Совете Федерации, письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону написали российские кавалеры Ордена Почетного легиона (высшая награда Франции). Среди подписавшихся — бизнесмен Михаил Прохоров, глава Сбербанка Герман Греф, режиссер Павел Лунгин. Авторы письма убеждали Макрона, что Керимову стоит позволить вернуться в Россию из-за «многочисленных проблем» сенатора со здоровьем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль приложит усилия для защиты интересов Керимова.С 2008 года Керимов занимает пост сенатора от Дагестана. В списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes он занимает 21-е место с состоянием $6,3 млрд. Семья Керимова владеет золотодобытчиком «Полюс» (доля 82,4%) и аэропортом Махачкалы. Владелец активов — сын сенатора Саид Керимов.