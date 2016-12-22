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Порошенко пообещал санкции против Дерипаски и других лиц из списка США
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Порошенко пообещал санкции против Дерипаски и других лиц из списка США
Новые санкции США, 13:48
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Порошенко пообещал санкции против Дерипаски и других лиц из списка США
Украинские ограничительные меры «будут максимально гармонизированы с решением правительства США», заверил глава государства. Ранее о желании синхронизировать санкции Киева с американским санкционным режимом он сообщал в Facebook
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вслед за Вашингтоном в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Олега Дерипаски и других российских бизнесменов, оказавшихся в «черном списке США». Об этом политик сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Видеозапись с брифинга опубликована на официальной странице Порошенко в Facebook.

«Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны [страны], а также секретарю совета подготовить соответствующий проект решения, который будет в ближайшие дни вынесен на заседание СНБО», — заявил украинский лидер в ответ на вопрос о том, когда Киев введет аналогичные американским санкции в отношении предпринимателей из России.

«Санкции будут введены», — подчеркнул Порошенко, заметив, что украинские ограничения «будут максимально гармонизированы с решением правительства США». «Безусловно, к санкциям будут привлечены и господин Дерипаска, и другие [российские] олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, поставках оружия Вооруженным силам России», — заметил глава государства. «Реакция Украины будет решительной и быстрой», — заключил он.

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Новый санкционный список под названием Specially Designated Nationals List (перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц) Минфин США опубликовал 6 апреля. В него тогда вошли такие российские бизнесмены, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. Среди юридических лиц, включенных в этот перечень, значились агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», «Ренова», «Рособоронэкспорт», а также En+ Group и UC Rusal Дерипаски. Распродажа инвесторами ценных бумаг именно последних двух компаний в первый торговый день после введения санкций, 9 апреля, утянула за собой вниз весь российский фондовый рынок: фондовые индексы обвалились на 8–11%.

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При этом бумаги UC Rusal в Гонконге в этот день рухнули более чем на 50%, торги бумагами En+ в Лондоне были остановлены еще до открытия торгов. На Московской бирже алюминиевая компания 9 апреля подешевела на 20%, En+ — на 16%. Всего, по оценке Bloomberg, богатейшие россияне из-за санкций за день лишились $16 млрд.

Порошенко приветствовал введение Вашингтоном соответствующих ограничений. На своей странице в Facebook он также написал, что ожидает от СНБО Украины «комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , США Россия , Санкции
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