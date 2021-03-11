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Путин ответил на жалобу бизнесмена фразой о нежелании прижимать бизнес

Президент заявил, что знает о росте издержек сельхозпроизводителей, но подчеркнул: развитие отрасли должно идти прежде всего на пользу населения. До этого глава «Русагро» осудил планы властей ввести экспортные пошлины на масло
Русагро AGRO ₽900 -0,33% Купить
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Власти не собираются давить на бизнес в связи с ростом цен на сельхозпродукцию, но развитие агропромышленной отрасли должно идти в соответствии с интересами и компаний, и населения. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о повышении инвестиционной активности, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Так глава государства отреагировал на слова председателя совета директоров группы «Русагро» Вадима Мошковича, который объяснил рост цен на сельхозпродукцию в том числе ростом расходов отрасли.

«Поверьте, нет никакого желания и никакого настроя на то, чтобы какими-то нерыночными методами прижимать бизнес. Вопрос ведь не в этом, а в том, чтобы эффективное развитие шло прежде всего на пользу гражданам Российской Федерации и не в ущерб нашим людям», — ответил президент.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В связи с этим он заметил, что сейчас сельскохозяйственный бизнес в России развивается и показывает замечательные результаты. «Просто должен соблюдаться баланс интересов. Внутриценовые удары не должны быть такими, которые имели место быть», — указал Путин.

Глава государства признал, что рост издержек сельхозпроизводителей в связи с увеличением цен на транспорт, энергоносители, удобрения происходит. Но это не значит, что нужно, скажем, вводить субсидии на экспорт, когда цены на сельхозпродукцию на мировом рынке выросли.

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Во время совещания Мошкович заявил, что сельхозпроизводители оказались меж двух огней: власти ввели экспортные пошлины и подорожали удобрения и ГСМ. «Получается, что доходы, которые сегодня получают сельхозпроизводители, резко сужаются, это сокращает возможности инвестиций в расширение производства, улучшение плодородия земель», — предупредил глава «Русагро».

Он сообщил, что планы властей ввести демпфирующие пошлины на экспорт сырого подсолнечного масла могут привести к еще большим убыткам и нарушению цепочек поставок.

В начале марта Минсельхоз заявил о намерении с 2022 года начать поднимать ставку ввозной таможенной пошлины, чтобы снизить зависимость российских производителей от импортной продукции. Сначала ее хотят поднять на 5%, а с 2023 года — еще на 15%.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Действия министерства объясняются резким ростом цен на яйца и птицу. Российские производители обосновали его подорожанием кормов и вспышками птичьего гриппа, вызвавшими спад производства, и договорились сдерживать цены.

По данным Минсельхоза, в 2020 году Россия показала рекордный экспорт продовольствия, который впервые в новейшей истории страны превысил импорт. За границу поставлялись в том числе подсолнечное масло и сахар, рост внутренних цен на которые в конце прошлого года вызвал критику Путина.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин бизнес цены продукты сельское хозяйство
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