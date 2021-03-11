Путин ответил на жалобу бизнесмена фразой о нежелании прижимать бизнес

Президент заявил, что знает о росте издержек сельхозпроизводителей, но подчеркнул: развитие отрасли должно идти прежде всего на пользу населения. До этого глава «Русагро» осудил планы властей ввести экспортные пошлины на масло

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Власти не собираются давить на бизнес в связи с ростом цен на сельхозпродукцию, но развитие агропромышленной отрасли должно идти в соответствии с интересами и компаний, и населения. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о повышении инвестиционной активности, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Так глава государства отреагировал на слова председателя совета директоров группы «Русагро» Вадима Мошковича, который объяснил рост цен на сельхозпродукцию в том числе ростом расходов отрасли.

«Поверьте, нет никакого желания и никакого настроя на то, чтобы какими-то нерыночными методами прижимать бизнес. Вопрос ведь не в этом, а в том, чтобы эффективное развитие шло прежде всего на пользу гражданам Российской Федерации и не в ущерб нашим людям», — ответил президент.

В связи с этим он заметил, что сейчас сельскохозяйственный бизнес в России развивается и показывает замечательные результаты. «Просто должен соблюдаться баланс интересов. Внутриценовые удары не должны быть такими, которые имели место быть», — указал Путин.