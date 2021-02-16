В Минсельхозе заявили о сохранении стабильных цен на мясо

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Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза.

«Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо», — сообщили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 руб. за кг, что сопоставимо с уровнями аналогичного периода 2019 и 2018 годов (147,8 руб. за кг и 149,6 руб. за кг соответственно). Стоимость куриного мяса составляет 113,8 руб. за кг, что ниже, чем в феврале 2019 года (114,9 руб. за кг).

В ведомстве также указали, что таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу. В свою очередь это обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную мясную продукцию.