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В Минсельхозе заявили о сохранении стабильных цен на мясо

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза.

«Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо», — сообщили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 руб. за кг, что сопоставимо с уровнями аналогичного периода 2019 и 2018 годов (147,8 руб. за кг и 149,6 руб. за кг соответственно). Стоимость куриного мяса составляет 113,8 руб. за кг, что ниже, чем в феврале 2019 года (114,9 руб. за кг).

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ведомстве также указали, что таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу. В свою очередь это обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную мясную продукцию.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что мясопереработчики попросили ретейлеров повысить закупочные цены на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, из-за роста стоимости сырья. В «Ленте» и еще одной крупной сети (название не раскрывается) изданию сообщили, что поставщики просят повысить цены в пределах 10%.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») изданию сообщили, что рассматривают все обращения поставщиков. В Metro, Auchan, «Магните», «Дикси» и «Вкусвилле» комментарии не предоставили.

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