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Антикризисные меры ,  
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Путин заявил об убыточности стратегии «сиюминутного результата» в бизнесе

По словам президента, работающие на долгосрочную перспективу компании лучше показали себя в кризис. Путин предложил обсудить меры поддержки для таких бизнес-моделей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Кризис показал, что компании, которые работают на долгосрочную стратегию, успешно преодолевают падение экономики в отличии от тех, кто гонится за быстрой прибылью. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, передает ТАСС.

По словам главы государства, серьезные организации со стратегическим планированием «демонстрируют ответственность за страну, регион, город, за специалистов».

«И, напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу», — заявил Путин. Он отметил, что нередко расходы на преодоления последствий такой недальновидной стратегии многократно превышают экономию.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В связи с этим президент предложил представителям крупного бизнеса обсудить меры поддержки для долгосрочных бизнес-моделей. Он также подчеркнул, что существующие меры поддержки предпринимательства показали хороший результат в кризисные месяцы прошлого года.

В феврале опрос, проведенный аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, показал, что значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса в наступившем 2021 году продолжают испытывать серьезные проблемы, вызванные пандемией COVID-19.

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По итогам прошлого года, у 60% предпринимателей выручка упала более чем на 30%, 40% компаний заявили о полуторакратном снижении спроса, 45% урезали зарплаты. В начале 2021-го у трети компаний продолжил снижаться оборот. Почти десятая часть субъектов бизнеса (9,7%) готовятся закрыться.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Две трети компаний ждут от властей в кризисный период снижения или реструктуризации налогов. Почти половина считает, что бизнес на карантин закрывать не надо.

В конце декабря 2020 года Титов сообщил Путину, что бизнес-сообщество просит власти продлить меры господдержки, введенные в связи с коронакризисом. Педприниматели также сообщили о сложностях с сохранением штата сотрудников (компенсации дают только тем, кто сохранил не менее 90% персонала) и попросили снизить минимальную планку до 80%. Президент поручил правительству проработать возможность смягчения требований.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин убытки кризис
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