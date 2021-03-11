Путин заявил об убыточности стратегии «сиюминутного результата» в бизнесе

По словам президента, работающие на долгосрочную перспективу компании лучше показали себя в кризис. Путин предложил обсудить меры поддержки для таких бизнес-моделей

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Кризис показал, что компании, которые работают на долгосрочную стратегию, успешно преодолевают падение экономики в отличии от тех, кто гонится за быстрой прибылью. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, передает ТАСС.

По словам главы государства, серьезные организации со стратегическим планированием «демонстрируют ответственность за страну, регион, город, за специалистов».

«И, напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу», — заявил Путин. Он отметил, что нередко расходы на преодоления последствий такой недальновидной стратегии многократно превышают экономию.

В связи с этим президент предложил представителям крупного бизнеса обсудить меры поддержки для долгосрочных бизнес-моделей. Он также подчеркнул, что существующие меры поддержки предпринимательства показали хороший результат в кризисные месяцы прошлого года.