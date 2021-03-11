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Эксперты зафиксировали рост бизнес-конфликтов в России

Оживление в экономике в связи с отменой карантинных ограничений привело к росту числа корпоративных конфликтов. Уровень конфликтности бизнес-среды, который падал с конца 2019 года, снова пошел вверх
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Уровень конфликтности деловой среды в России после трех подряд кварталов падения вновь вернулся к росту. К такому выводу пришли эксперты инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», которые разработали Индекс конфликтности деловой среды. С результатами исследования ознакомился РБК.

Индекс рассчитывается по формуле, которая учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение числа крупных компаний на рынке. Авторы отметили, что в расчет индекса А1 не включена статистика по уголовным делам против предпринимателей из-за невозможности однозначно выделить дела, относящиеся именно к корпоративным спорам.

В течение трех кварталов 2019 года индекс конфликтности деловой среды в России понижался с 1,93 по итогам IV квартала 2019 года до 1,15 в третьем квартале 2020 года. Однако в последние месяцы прошлого года конфликтность деловой среды повысилась до 1,48.

Эксперты назвали несколько причин для обострения корпоративных конфликтов:

  • Ослабление карантинных ограничений привело к быстрому восстановлению деловой активности, что всегда интенсифицирует и корпоративные споры, прежде всего в судах.
  • Повышение деловой активности совпало с резким ростом числа банкротств средних и малых компаний. Столкновение этих двух тенденций привело к росту индекса конфликтности — в основном его судебного компонента.
  • Рост количества банкротств привел к повышению интереса крупных и средних компаний к сделкам по слиянию и поглощению в целом ряде секторов экономики. Скорее всего, это только начало процесса, который продолжится в 2021 году.
  • Впервые за время наблюдений общая сумма исковых требований, предъявленных в российских судах за один квартал, достигла 1 трлн руб.

Лидерами по уровню конфликтности деловой среды в России по итогам 2020 года стали Москва и Петербург, Крым и Севастополь, а также Амурская, Сахалинская и Ярославская области.

Эксперты считают, что уровень конфликтности бизнес-среды в 2021 году будет повышаться. «Представляется, что пик перераспределения собственности в результате турбулентных событий 2020 года придется как раз на I—II кв. 2021 года, так что ближайшие выпуски индекса А1 будут показывать прирост вплоть до значений предкризисного 2019 года», — говорится в исследовании.

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Эксперты объяснили снижение конфликтов в бизнесе влиянием COVID
Бизнес
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

В сентябре 2020 года эксперты A1 предсказывали рост показателя конфликтности в связи с постепенным снятием в третьем квартале 2020 года ограничений, введенных для борьбы с COVID-19.

«Уже налицо перспектива череды банкротств российских предприятий и бизнесменов. Может возникнуть много желающих воспользоваться сложностями игроков в наиболее пострадавших отраслях экономики, таких как девелопмент, строительство, офисная недвижимость, транспорт, туристический и ресторанный бизнес, — что может спровоцировать резкий рост уровня корпоративных конфликтов», — предупреждали тогда авторы отчета.

Автор
Владислав Гордеев
бизнес конфликты исследование
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