Эксперты зафиксировали рост бизнес-конфликтов в России
Уровень конфликтности деловой среды в России после трех подряд кварталов падения вновь вернулся к росту. К такому выводу пришли эксперты инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», которые разработали Индекс конфликтности деловой среды. С результатами исследования ознакомился РБК.
Индекс рассчитывается по формуле, которая учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение числа крупных компаний на рынке. Авторы отметили, что в расчет индекса А1 не включена статистика по уголовным делам против предпринимателей из-за невозможности однозначно выделить дела, относящиеся именно к корпоративным спорам.
В течение трех кварталов 2019 года индекс конфликтности деловой среды в России понижался с 1,93 по итогам IV квартала 2019 года до 1,15 в третьем квартале 2020 года. Однако в последние месяцы прошлого года конфликтность деловой среды повысилась до 1,48.
Эксперты назвали несколько причин для обострения корпоративных конфликтов:
- Ослабление карантинных ограничений привело к быстрому восстановлению деловой активности, что всегда интенсифицирует и корпоративные споры, прежде всего в судах.
- Повышение деловой активности совпало с резким ростом числа банкротств средних и малых компаний. Столкновение этих двух тенденций привело к росту индекса конфликтности — в основном его судебного компонента.
- Рост количества банкротств привел к повышению интереса крупных и средних компаний к сделкам по слиянию и поглощению в целом ряде секторов экономики. Скорее всего, это только начало процесса, который продолжится в 2021 году.
- Впервые за время наблюдений общая сумма исковых требований, предъявленных в российских судах за один квартал, достигла 1 трлн руб.