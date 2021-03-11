Эксперты зафиксировали рост бизнес-конфликтов в России

Оживление в экономике в связи с отменой карантинных ограничений привело к росту числа корпоративных конфликтов. Уровень конфликтности бизнес-среды, который падал с конца 2019 года, снова пошел вверх

Фото: Андрей Любимов / РБК

Уровень конфликтности деловой среды в России после трех подряд кварталов падения вновь вернулся к росту. К такому выводу пришли эксперты инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», которые разработали Индекс конфликтности деловой среды. С результатами исследования ознакомился РБК.

Индекс рассчитывается по формуле, которая учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение числа крупных компаний на рынке. Авторы отметили, что в расчет индекса А1 не включена статистика по уголовным делам против предпринимателей из-за невозможности однозначно выделить дела, относящиеся именно к корпоративным спорам.

В течение трех кварталов 2019 года индекс конфликтности деловой среды в России понижался с 1,93 по итогам IV квартала 2019 года до 1,15 в третьем квартале 2020 года. Однако в последние месяцы прошлого года конфликтность деловой среды повысилась до 1,48.

Эксперты назвали несколько причин для обострения корпоративных конфликтов: