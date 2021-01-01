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Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Президент Владимир Путин поручил правительству проработать возможность смягчения требований по сохранению штата для мер господдержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Об этом президент заявил в ходе встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым в Кремле.

«Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — сказал он в ответ на просьбу Титова.

Путин поручил сбалансировать интересы «удаленщиков» и работодателей
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Фото: Carl Court / Getty Images

Титов также сообщил, что сообщество предпринимателей просит о пролонгации мер поддержки, которые предполагают возврат, в частности, в сфере налогов. По его словам, эти меры являются частью условий по поддержанию штата на уровне 90% от весенних показателей. Однако из-за роста безработицы бизнесу трудно выполнять данное условие. В связи с этим Титов попросил снизить порог до 80%.

23 декабря Путин поручил удвоить выплаты борющимся с COVID-19 медикам на время новогодних праздников, так как в это время они продолжат работу.

Владимир Путин бизнес господдержка
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