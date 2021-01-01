Пандемия коронавируса , 28 дек, 15:25
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Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата
«Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — сказал он в ответ на просьбу Титова.
Титов также сообщил, что сообщество предпринимателей просит о пролонгации мер поддержки, которые предполагают возврат, в частности, в сфере налогов. По его словам, эти меры являются частью условий по поддержанию штата на уровне 90% от весенних показателей. Однако из-за роста безработицы бизнесу трудно выполнять данное условие. В связи с этим Титов попросил снизить порог до 80%.
23 декабря Путин поручил удвоить выплаты борющимся с COVID-19 медикам на время новогодних праздников, так как в это время они продолжат работу.