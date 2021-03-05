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Бизнес ,  
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ФНС оценила количество женщин в малом бизнесе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
В России доля женщин среди предпринимателей в сфере малого бизнеса составляет 40,2%. К такому выводу пришли аналитики Федеральной налоговой службы (ФНС) после изучения данных реестра малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

«На сегодня общее число предприятий малого бизнеса — 3,31 млн, а доля женщин-предпринимательниц — 1,33 млн, что составляет 40,2%. Среди самозанятых данный тренд сохраняется <…>, общее количество достигло 1,8 млн, из них 747 тыс. — женщины, что также составляет порядка 40%», — говорится в сообщении.

В ФНС также подчеркнули, что доход самозанятых женщин с момента начала эксперимента по введению специального налогового режима превысил 100 млрд руб., что составляет 32% всех доходов самозанятых.

PwC описала нанесенный COVID-19 ущерб работающим женщинам
Общество
Фото:Алексей Кушниренко / ТАСС

Согласно данным службы, 7% самозанятых женщин моложе 21 года, 42% — от 21 до 35 лет, 46% — от 35 до 60 лет, а 5% — старше 60 лет. Кроме того, в некоторых регионах их больше, чем мужчин. Например, в Бурятии доля предпринимательниц составляет 58,66%, в Курганской области — 55,62%, в Забайкальском крае — 55,13%, а в Республике Алтай — 54,62%.

По данным исследования, чаще всего самозанятые женщины работают в сферах рекламы и маркетинга, репетиторства, дизайна интерьеров, пошива одежды и создания собственной продукции. При этом наибольший доход они получают в сферах консультирования по вопросам здоровья, аналитике данных, программировании, строительстве, бухгалтерии, проектировании и техобслуживании.

Ранее эксперты аудиторской сети PwC сообщили, что пандемия COVID-19 привела к экономическому спаду, который затронул женщин в большей мере, чем мужчин. Такой спад может привести к тому, что достижения женщин в сфере труда вернутся к уровню 2017 года. Аналитики также выяснили, что уровень безработицы среди женщин увеличивался быстрее, чем средний уровень безработицы в период пандемии. Кроме того, женщины подвергались более высоким рискам потери работы и чаще брали отпуск за свой счет.

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