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Бывший глава Коми возглавил совместный проект «Ростеха» и Crocus Group

Бывший глава Коми и экс-руководитель госкорпорации «Олимпстрой» Сергей Гапликов возглавил совместное предприятие «Ростеха» и Crocus Group Араза Агаларова. Созданная компания займется девелопментом
Сергей Гапликов
Сергей Гапликов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Crocus Group Араза Агаларова и госкорпорация «Ростех» 9 марта 2021 года зарегистрировали ООО «Техсити Девелопмент», следует из данных ЕГРЮЛ. Crocus Group в СП принадлежит 51%, «Ростеху» — 49%. Основными видами деятельности новой компании указаны инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора.

Гендиректором компании стал Сергей Анатольевич Гапликов — полный тезка экс-главы Республики Коми, который занимал этот пост до весны 2020 года. В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что компания создана для реализации совместных проектов в сфере девелопмента, но не раскрыли никаких подробностей. На вопрос о гендиректоре пресс-служба не ответила. Источник, знакомый с планами СП, подтвердил, что руководителем «Техсити Девелопмент» действительно стал бывший глава Коми.

РБК направил запрос в Crocus Group.

Гапликов подал в отставку с поста главы Коми в апреле прошлого года. Эксперты связывали его уход с претензиями со стороны федерального центра, с расколом элит в республике и с тяжелой ситуацией в связи с распространением в Коми коронавирусной инфекции. Гапликов возглавил регион в 2015 году, после ареста предыдущего главы Вячеслава Гайзера, который позже был признан виновным в мошенничестве.

В 2019 году Гапликов на посту губернатора заработал, согласно поданной декларации, 9,9 млн руб., его супруга — 695 млн руб. В собственности Гапликова, его жены и несовершеннолетнего ребенка была квартира площадью 65 кв. м.

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Фото:Максим Блинов/РИА Новости

До того как возглавить Коми, Гапликов в 2011–2014 годах руководил госкорпорацией «Олипмстрой», завершая подготовку объектов к зимним Олимпийским играм в Сочи.

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В 1980-х Гапликов проходил срочную службу в спецназе ГРУ, затем работал в Совете Федерации и мэрии Москвы. В 2000–2004 годах был чиновником в Министерстве экономического развития, с 2004 по 2010 год возглавлял кабинет министров Чувашской Республики, а затем почти два года был заместителем мэра столицы Сергей Собянина, когда тот руководил аппаратом правительства.

У «Ростеха» есть крупный девелоперский проект — строительство технопарка «Ростех-сити» на территории Тушинского аэродрома, инвестиции в который оцениваются в 90 млрд руб. Предполагается, что часть офисов в технопарке займет сам «Ростех». В госкорпорации не ответили, будет ли ООО «Техсити Девелопмент» связано с этим проектом. Строительство «Ростех-сити» ведет «Ви Холдинг» Виталия Мащицкого, среди инвесторов проекта — Российский фонд прямых инвестиций, Китайский фонд Шелкового пути, Российско-китайский инвестиционный фонд.

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Фото:Сергей Субботин / РИА Новости

Crocus Group объединяет активы Араза Агаларова. В управлении группы — более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе выставочный комплекс «Крокус Экспо». Группа в качестве подрядчика строит аэропорт на территории космодрома Восточный, аэропорт на Камчатке, Центральную кольцевую автодорогу в Москве, заканчивает проекты обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье.

Автор
Надежда Федорова
Crocus Group Сергей Гапликов «Ростех»
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