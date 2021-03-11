Бывший глава Коми возглавил совместный проект «Ростеха» и Crocus Group

Бывший глава Коми и экс-руководитель госкорпорации «Олимпстрой» Сергей Гапликов возглавил совместное предприятие «Ростеха» и Crocus Group Араза Агаларова. Созданная компания займется девелопментом

Сергей Гапликов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Crocus Group Араза Агаларова и госкорпорация «Ростех» 9 марта 2021 года зарегистрировали ООО «Техсити Девелопмент», следует из данных ЕГРЮЛ. Crocus Group в СП принадлежит 51%, «Ростеху» — 49%. Основными видами деятельности новой компании указаны инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора.

Гендиректором компании стал Сергей Анатольевич Гапликов — полный тезка экс-главы Республики Коми, который занимал этот пост до весны 2020 года. В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что компания создана для реализации совместных проектов в сфере девелопмента, но не раскрыли никаких подробностей. На вопрос о гендиректоре пресс-служба не ответила. Источник, знакомый с планами СП, подтвердил, что руководителем «Техсити Девелопмент» действительно стал бывший глава Коми.

РБК направил запрос в Crocus Group.

Гапликов подал в отставку с поста главы Коми в апреле прошлого года. Эксперты связывали его уход с претензиями со стороны федерального центра, с расколом элит в республике и с тяжелой ситуацией в связи с распространением в Коми коронавирусной инфекции. Гапликов возглавил регион в 2015 году, после ареста предыдущего главы Вячеслава Гайзера, который позже был признан виновным в мошенничестве.

В 2019 году Гапликов на посту губернатора заработал, согласно поданной декларации, 9,9 млн руб., его супруга — 695 млн руб. В собственности Гапликова, его жены и несовершеннолетнего ребенка была квартира площадью 65 кв. м.