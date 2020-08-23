Глава Коми обратится к кабмину из-за нехватки рабочих в связи с пандемией

В республике не успевают в сроки закончить реконструкцию стадиона к чемпионату по хоккею. По словам подрядчика, рабочих не хватает из-за закрытых в связи с пандемией границ, а местные жители неохотно идут на стройку

В республике Коми не успевают закончить реконструкцию стадиона к Чемпионату мира по хоккею с мячом из-за нехватки строителей, сообщает местное агентство БНК. Об отставании от запланированных сроков врио главе региона Владимиру Уйбе доложил подрядчик. Соревнование должно пройти в 2021 году.

Нехватка рабочих возникла из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, в том числе из-за закрытия границ, пояснил директор филиала подрядной организации Зоран Исаилович. По его словам, для строительства пытались привлечь жителей Коми, но «на объявления мало кто откликнулся».

При посещении одной из площадок стадиона Уйба отметил, что для завершения строительства в срок на объекте «все поле должно быть в людях». «Я что площадок таких не видел? Здесь сейчас знаете, сколько должно быть людей? Как муравьев. Все поле должно быть в людях, а у вас возится пять человек. Здесь должно быть сейчас 100 человек», — сказал он. «Это не дело», — заключил Уйба.

На стройке не хватает по меньшей мере 500 человек, передает БНК.

«Откроем границы», — отреагировал Уйба, отметив, что стадион в Коми — «престиж России».