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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Коми обратится к кабмину из-за нехватки рабочих в связи с пандемией

В республике не успевают в сроки закончить реконструкцию стадиона к чемпионату по хоккею. По словам подрядчика, рабочих не хватает из-за закрытых в связи с пандемией границ, а местные жители неохотно идут на стройку

В республике Коми не успевают закончить реконструкцию стадиона к Чемпионату мира по хоккею с мячом из-за нехватки строителей, сообщает местное агентство БНК. Об отставании от запланированных сроков врио главе региона Владимиру Уйбе доложил подрядчик. Соревнование должно пройти в 2021 году.

Нехватка рабочих возникла из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, в том числе из-за закрытия границ, пояснил директор филиала подрядной организации Зоран Исаилович. По его словам, для строительства пытались привлечь жителей Коми, но «на объявления мало кто откликнулся».

При посещении одной из площадок стадиона Уйба отметил, что для завершения строительства в срок на объекте «все поле должно быть в людях». «Я что площадок таких не видел? Здесь сейчас знаете, сколько должно быть людей? Как муравьев. Все поле должно быть в людях, а у вас возится пять человек. Здесь должно быть сейчас 100 человек», — сказал он. «Это не дело», — заключил Уйба.

На стройке не хватает по меньшей мере 500 человек, передает БНК.

«Откроем границы», — отреагировал Уйба, отметив, что стадион в Коми — «престиж России».

По итогам посещения стадиона Уйба поручил подготовить список необходимых специалистов. По его словам, к проблеме привлекут правительство России, чтобы перебросить на стройку рабочих высокой квалификации. Соответствующие обращения подготовят к заместителю правительства Марату Хуснуллину и министру строительства Владимиру Якушеву, указал врио главы региона.

Запрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

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С проблемой нехватки строителей российские подрядчики столкнулись в марте текущего года, когда правительство объявило о закрытии границ из-за пандемии коронавируса. Иностранцам запретили въезд в Россию с 18 марта.

Согласно выборочному наблюдению труда мигрантов, проведенного Росстатом в 2019 году, из 3,2 млн трудовых мигрантов 1,8 млн человек были заняты человек в сфере строительства. Больше всего рабочих строительных специальностей приехали в Россию из Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии, следует из показателей Росстата.

Омбудсмен по вопросам строительства, руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский тогда говорил, что доля нерезидентов на российский стройках достигает 70–80%, а запрет на въезд иностранных рабочих может стать для строительной отрасли серьезной проблемой.Он отмечал, что в финансовом планировали застройщики учитывали именно иностранную рабочую силу, а привлечение российский граждан на конкретные работы обойдется дороже на 20–25%.

Эксперты заявили о необходимости допустить мигрантов на работу в полях
Бизнес
Фото: Cecilia Fabiano / Global Look Press

В конце мая исследователи сообщили, что закрытые границы также создают риски для посевной и уборочной кампании. Эксперты Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС посчитали, что в российском  сельском хозяйстве трудятся около 500 тыс. мигрантов, в основном это граждане из постсоветских стран, а также Китая, Вьетнама и Кореи. Также о дефиците рабочей силы в сельском хозяйстве из-за нехватки трудовых мигрантов сообщали в Астраханской и Волгоградской областях.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Коми, Сыктывкар
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