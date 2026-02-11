 Перейти к основному контенту
Бизнес
Bloomberg узнал первоначальный план Raiffeisen по бизнесу в России

Bloomberg: Raiffeisen сначала ожидал быстрого окончания конфликта Москвы и Киева
Изначально банк рассчитывал, что конфликт на Украине быстро завершится победой России и бизнес RBI в стране вернется в норму, рассказал источник
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) в начале военной операции на Украине рассчитывал, что конфликт быстро закончится победой России и бизнес вернется в норму, сообщил Bloomberg источник, который участвовал в управлении кризисом.

Однако по мере затягивания конфликта руководство банка стало опасаться негативной реакции от общественности и своих сотрудников, пишет агентство.

После попадания под блокирующие западные санкции крупные российские банки лишились возможности осуществлять переводы в долларах и евро. Райффайзенбанк, на который санкции не наложены, стал ключевым каналом валютных переводов из России, писала в марте 2023 года Financial Times.

Убыток Raiffeisen Bank от бизнеса в России в 2025 году составил €86 млн
Бизнес
Фото:Alex Halada / Zuma / Global Look Press

RBI объявила о планах сократить российский бизнес весной 2022 года, но приступила к этому лишь после усилившегося давления со стороны регуляторов из США и Евросоюза. В частности, в мае 2024 года Вашингтон пригрозил группе ограничением доступа к американской финансовой системе. Летом банк прекратил проведение исходящих денежных переводов в долларах США.

Reuters в начале октября 2025 года сообщил об очередной сорвавшейся сделке по продаже Райффайзенбанка. По его сведениям, российские власти блокируют сделку, опасаясь, что продажа российскому покупателю может привести к западным санкциям против банка. В том же месяце генеральный директор Йоханн Штробль заявил, что банк продолжает искать покупателя для своего российского подразделения.

В конце января 2026 года банк сообщил, что по итогам 2025 года получил чистый убыток в размере €86 млн.

Рекордные убытки Райффайзенбанка возникли из-за создания дополнительных резервов для покрытия возможных потерь по судебному иску в России — речь идет о разбирательстве между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительным концерном Strabag и группой Raiffeisen (ответчиком по делу выступает российская «дочка» — Райффайзенбанк).

После ввода антироссийских санкций активы Rasperia в Европе оказались заблокированы. Компания не смогла распоряжаться своими акциями Strabag и получать выплаты. Rasperia считает виновником структуры RBI и потребовала компенсации ущерба.

