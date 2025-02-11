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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал, что Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене

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Война санкций
Российская нефть ESPO с поставкой в марте торгуется в Китае с премией до $3 за баррель к Brent, а в прошлом месяце размер премии мог превысить $5, пишет Bloomberg
BRENT BRENT $76,72 +1,48%
Фото: Wang Quanchao / XinHua / Global Look Press
Фото: Wang Quanchao / XinHua / Global Look Press

Китайским нефтеперерабатывающим заводам предлагают закупить российскую сырую нефть ESPO (ВСТО) по сниженной цене на фоне санкций США и их влияния на рынок — усложнившейся логистики и появления административных барьеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Агентство пишет, что нефть с поставкой в марте торгуется с премией от $2 до $3 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent. В прошлом месяце сырье с поставкой на таких же условиях продавалось с премией $5 за баррель и выше.

Bloomberg передавал, что после введения новых американских санкций стоимость перевозок нефти ESPO в Китай увеличилась в пять раз: так, в 20-х числах января она достигала $7 млн, а в начале месяца составляла $1,5 млн. Reuters сообщал о приостановке закупок российского сырья Китаем и Индией. Страны решили нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что привело к росту цен на топливо и фрахт, писало агентство.

Bloomberg тоже пишет, что в феврале некоторые государственные НПЗ Китая воздерживаются от закупок российской нефти, «взвешивая риски и последствия работы с ESPO».

Reuters узнал о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Американские санкции против российского энергосектора, которые Белый дом назвал самыми значительными за все время, были введены 10 января. Под ограничения попали, в частности, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании, а также более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок нефти.

Новые меры против судов, которые Россия использует для перевозки нефти, готовит и Евросоюз: по данным Politico, европейские страны разрабатывают юридические основания, которые позволят захватывать танкеры в Балтийском море.

Российские власти требуют отмены санкций, это одно из условий для начала переговоров, которые минувшим летом озвучивал президент Владимир Путин. В Кремле называли невозможным прекращение традиционных маршрутов поставок топлива. «В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляется альтернативный вариант», — говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отмечая, что Россия будет искать варианты для минимизации последствий ограничений.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефть Китай ВСТО Brent
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