Доходы российских гостиниц в 2024 году превысили ₽1 трлн

В 2024 году отели в России заработали свыше 1 трлн руб., зафиксировал Росстат. На это повлиял рост цен на гостиничные услуги и то, что россияне больше путешествовали по стране. Но рентабельность отелей вопреки росту доходов падает

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В январе—декабре 2024 года доходы коллективных средств размещения в России составили около 1,04 трлн руб. Это почти на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (821,6 млрд руб.), следует из предварительных данных Росстата. До сих пор доходы российских отелей и гостиниц не превышали планки 1 трлн руб.

Как Росстат считает доходы гостиниц В составе коллективных средств размещения Росстат, согласно пояснениям на его сайте, учитывает гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа, а также специализированные средства размещения. К ним относятся, в частности, санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и туристские базы. В статистике ведомство учитывает доходы этих организаций от проживания отдыхающих, питания, санаторно-курортных, оздоровительных и других услуг, включенных в стоимость номеров и путевок без учета НДС, акцизов и других платежей. Таким образом, данные отражают выручку коллективных средств размещения, уточнили в пресс-службе Росстата. Оценить рынок коллективных средств размещения в полном объеме невозможно, указывает директор департамента по связям с общественностью ГК «Мантера-Групп» и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Статистика Росстата учитывает легальные средства размещения и не охватывает большой объем гостиничных услуг в серой зоне, объясняет эксперт.

В каких регионах отели заработали больше всего

Лидер по доходам гостиниц и других коллективных средств размещения в абсолютном выражении — традиционно Краснодарский край. Этот регион в 2024 году заработал на размещении гостей 221 млрд руб. Это на 23% больше, чем в предыдущем году, подсчитал РБК на основе данных Росстата. В топ-5 регионов по доходам, как и в 2023 году, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ставропольский край.

Крым оказался на шестом месте по доходам гостиниц, которые выросли на 36% к 2023 году, до 40,5 млрд руб. В том году выручка крымских отелей падала: она была на 17,3% меньше, чем в предыдущем году (29,6 млрд против 35,8 млрд руб. в 2022 году). Сокращение доходов у отельеров Крыма было связано со снижением турпотока. Число туристов упало еще в 2022 году, когда после начала специальной военной операции на Украине был закрыт ряд аэропортов на юге России, включая воздушную гавань Симферополя, что усложнило логистику.

Сейчас поток восстанавливается: по итогам 2024 года полуостров принял более 6 млн человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Этот результат на 16% больше, чем в 2023 году (5,2 млн). Для сравнения: в тот год регион недосчитался 20% туристов. Рост турпотока в этом году связан с усилиями власти и бизнеса по популяризации отдыха в Крыму, отметил Аксенов.

Турпоток в Крым действительно начал восстанавливаться после двухлетнего спада, отмечал ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, это частично связано со стабилизацией новостного фона, а также с тем, что отельеры предлагали скидки местным жителям. К тому же отдых на полуострове обходится дешевле, чем на пляжных курортах Краснодарского края, добавил он.

Почему у гостиниц выросли доходы

Рост выручки отелей в 2024 году более чем на четверть — результат как увеличения средней стоимости размещения, так и реального турпотока, считают опрошенные РБК эксперты. По данным Росстата, количество гостей в коллективных средствах размещения России в 2024 году выросло на 11% год к году, до 85,5 млн человек (против 77,1 млн в предыдущем году).

По оценкам Ромашкина, в 2024 году турпоток вырос на 5–10% к 2023 году. Это положительно влияет на рост загрузки и заполняемость гостиниц, говорит президент Cosmos Hotel Group Александр Биба: по итогам 2024 года количество гостей в отелях сети увеличилось на 17% год к году. Этому способствовало как общее увеличение турпотока, так и открытие новых отелей — в прошлом году были открыты пять новых гостиниц Cosmos в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере и Домбае», — пояснил Биба. По словам гендиректора Cronwell Development Алексея Мусакина, средняя загрузка российских отелей за год увеличилась на 8–10%.

Внутренний турпоток действительно вырос, согласился управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его словам, это в первую очередь связано с большим количеством мероприятий в регионах. Например, в прошлом году выставка «Россия» в Москве привлекла большое количество туристов. Растет и поток в Краснодарский край, но этот регион уже приблизился к потолку цен, считает Ивашкевич. Например, по его оценкам, средняя цена пятизвездочного отеля в Сочи составляет 40 тыс. руб. в сутки — это выше, чем в Москве. Население уже физически не может платить больше, согласился Мусакин.

С другой стороны, увеличение доходов отелей связано с удорожанием стоимости размещения, рассуждает Алексей Волков из ОСИГ. По его словам, увеличение стоимости происходит из-за инфляции. За последний год средняя стоимость номера выросла примерно на 14% год к году, говорит Биба, а Ромашкин говорит о росте на 15–20% в зависимости от региона.

Но росли не только доходы, но и затраты гостиниц — это сказалось на их рентабельности, указывает Ромашкин. Прибыль отелей осталась на уровне прошлого года, а у кого-то снизилась, потому что затраты растут быстрее доходов, согласился Мусакин. «Для сравнения: в 2019 году рентабельность по прибыли в среднем по отелю составляла 18–25% в зависимости от его типа. А в 2024 году рентабельность снизилась до 8–12%. То есть в сопоставимых деньгах по сравнению с 2019 годом отели стали зарабатывать меньше», — пояснил Мусакин. Рентабельность гостиничного сектора остается на невысоком уровне, а динамика роста расходов превышает динамику роста доходов, согласился президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

На рост стоимости гостиничных услуг влияют, в частности, расходы на оплату труда. По оценкам Мусакина, заработная плата персонала составляет в районе 65% от всех затрат гостиницы. По оценкам Ромашкина, расходы на оплату труда в 2024 году выросли на 30% к прошлому году. Зарплаты в гостиничном бизнесе ниже рыночных, хотя за последние два года они выросли более чем на треть, говорит Мусакин. «Физически персонала просто нет, и они уходят в другие области», — добавил эксперт. Помимо зарплат рост цен на гостиничные услуги обусловлен подорожанием всех компонентов, использующихся при организации работы гостиничного сектора, — коммунальные платежи, продукты питания, обслуживание инфраструктуры, расходные материалы, а также повышением ключевой ставки, добавил Уманский.