Azimut Hotels откроет третий Metropol в России

В России появится третий отель, который будет работать под брендом Metropol, рассказал глава Azimut Hotels Максим Бродовский. Он будет построен в подмосковной Истре, где когда-то планировалось открыть Hyatt Regency

Максим Бродовский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сеть Azimut Hotels планирует открыть еще один отель, который будет работать под брендом Metropol. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор сети Максим Бродовский. «Сейчас мы проектируем гостиницу «Metropol Истра» 5 звезд и ставим цель, чтобы это был самый премиальный отель в Подмосковье», — пояснил он.

Объект, рассчитанный примерно на 200 номеров, будет находиться в поселении Бужаровское в подмосковной Истре. Другие детали будущего гостиничного комплекса на данный момент прорабатываются. «На стройку мы планируем выйти уже в 2025 году», — уточнил Бродовский.

Инвестиции в проект не раскрываются. Но в 2024 году связанная с Azimut Hotels компания «Истра курорт», по данным Минэкономразвития, вошла с ним в перечень потенциальных инвесторов, планируемых ко включению в единый реестр заемщиков в рамках программы льготного кредитования строительства отелей.

Планы по строительству гостиничного комплекса в Истре у владельца сети — бизнесмена Александра Клячина — появились еще в 2013 году. Тогда его структура договорилась о партнерстве с международной гостиничной сетью Hyatt. В рамках данного соглашения предполагалось, что здесь появится отель под брендом Hyatt Regency на 168 номеров и 52 апартамента. Проектом также были предусмотрены конференц-зал, фитнес-центр, открытый и закрытый бассейны, рестораны и магазины. Сумма инвестиций в него на тот момент оценивалась в $150–160 млн. Впрочем, эти планы так и не были реализованы.

«Бренд Metropol на обычные пятизвездочные отели масштабировать трудно, так как они по определенным критериям не будут дотягивать до его уровня», — пояснил РБК Бродовский. Сейчас под ним работают лишь два объекта. Первый находится в Театральном проезде в центре Москвы. Его актив Клячин приобрел за 8,7 млрд руб. еще в 2012 году. Эту гостиницу, по словам Бродовского, можно отнести не просто к отелю 5 звезд, а уже к 5 звезд deluxe, который отличают от других объектов расположение, уровень сервиса и качество продукта. К тому же и в российской, и в международной гостиничной индустрии давно идут дискуссии о появлении категории 6 звезд и даже 7 звезд, напомнил он.

Второй же Metropol появился в Геленджике в 2021 году на месте бывшего Kempinski Grand Hotel. В прошлом году Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение с кредиторами в деле о банкротстве владельца этого актива — компании «Инвестгрупп-отель». Процесс, инициатором которого выступала госкорпорация ВЭБ.РФ, длился с 2019 года, а сумма задолженности превышала 13 млрд руб. Он был урегулирован в связи с появлением инвестора — фирмы «Гранд отель Юг», связанной со Сбербанком.