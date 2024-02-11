Инвесторы начали вкладываться в стартапы по производству психоделиков
Биотехнологические стартапы, которые разрабатывают психоделические препараты для лечения психических расстройств, привлекают сотни миллионов долларов инвестиций, пишет Financial Times. Издание связывает растущий интерес инвесторов к этой сфере с ожидаемым в этом году одобрением подобных препаратов со стороны регулирующих органов разных стран и «многообещающими научными данными».
По оценке венчурной компании PitchBook, только за январь компаниям, которые испытывают такие психоделики, как MDMA, псилоцибиновые грибы и 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин, психоактивное вещество, которое обнаружили в некоторых растениях, а также в ядовитом секрете колорадских жаб) привлекли $163 млн.
Прекурсоры, которые используются для изготовления MDMA и других наркотиков, внесены в России в перечень средств, подлежащих контролю государства. Власти России называют наркотики одной из угроз для безопасности страны. В Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация использования наркотиков в рекреационных целях названа угрозой нацбезопасности. Президент Владимир Путин призывал разоблачать ложную информацию о «цивилизованном» употреблении «легких» наркотиков. За пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность, в 2023 году правительство предложило ввести уголовное наказание.
По данным источников FT, в финансировании разработки таких препаратов заинтересованы, в частности, сингапурский государственный инвестфонд Temasek и подразделение суверенного фонда ОАЭ Mubadala, они уже провели переговоры с биотехнологическими компаниями. Оба фонда ранее инвестировали в биотехнологии, при этом они работают в странах, где действуют одни из самых суровых законов за торговлю наркотиками. Так, в Сингапуре за последние два года казнили не менее 15 человек за подобные преступления.
Психоделики когда-то считались пережитком контркультуры 1960-х годов, но в последнее время интерес к ним возрождается на фоне появления различных исследований и научных работ об использовании препаратов для лечения депрессии и посттравматических расстройств. Во многих странах подобные препараты находятся в серой зоне правового регулирования. Кроме того, существует опасение, что после одобрения со стороны медицинских регуляторов их незаконное использование в рекреационных целях может резко возрасти, отмечает FT.
В 2022 году агентство BrandEssence оценило стоимость рынка психоделиков в $4,9 млрд. К 2029 году, ожидают аналитики, она вырастет до $11,8 млрд.
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