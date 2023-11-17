Правительство расширило список запрещенных в России веществ
Правительство приняло постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, из которых могут быть синтезированы наркотики в любой концентрации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства.
В список вошли свыше 20 новых прекурсоров, которые используются для незаконного изготовления наркотиков, в том числе мефедрона, MDMA, производных амфетаминов и других. Из них пять попали в список запрещенных на территории России, оборот остальных должно контролировать государство.
Кроме того, правительство определило крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.
Постановление вступит в силу через 120 дней с момента его официального опубликования.
В начале октября 2023 года Верховный суд России отклонил иск с требованием об исключении мака и его семян из перечня наркотических средств.
По постановлению правительства, мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver являются растениями, содержащими наркотические алкалоиды, а потому подлежат особому контролю и учету на территории России.
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