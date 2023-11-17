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Правительство расширило список запрещенных в России веществ

Правительство расширило перечень подлежащих контролю наркотических веществ
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство приняло постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, из которых могут быть синтезированы наркотики в любой концентрации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства.

В список вошли свыше 20 новых прекурсоров, которые используются для незаконного изготовления наркотиков, в том числе мефедрона, MDMA, производных амфетаминов и других. Из них пять попали в список запрещенных на территории России, оборот остальных должно контролировать государство.

Кроме того, правительство определило крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.

Постановление вступит в силу через 120 дней с момента его официального опубликования.

Мак и его семена оставили в перечне наркотических веществ
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В начале октября 2023 года Верховный суд России отклонил иск с требованием об исключении мака и его семян из перечня наркотических средств.

По постановлению правительства, мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver являются растениями, содержащими наркотические алкалоиды, а потому подлежат особому контролю и учету на территории России.

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Теги
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