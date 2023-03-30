Власти предложили ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство внесло поправки к административному и уголовному кодексам. Уголовная ответственность — штраф до 50 тыс. руб. либо два года лишения свободы — будут грозить за повторную пропаганду запрещенных веществ в интернете

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы предлагают ввести в УК ст. 230.3 о пропаганде незаконных оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По ней пропаганду оборота и потребления наркотиков в Сети будут наказывать штрафом в размере до 50 тыс. руб., обязательными или исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Мера будет грозить тем, кого ранее уже привлекали к административной или уголовной ответственности «за совершение предусмотренного настоящей статьей преступления».

Сейчас основной статьей для привлечения ответственности за пропаганду наркотиков служит ст. 6.13 КоАП; по ней для граждан грозит штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб.; юридических лиц — от 1 млн до 1 млн 500 тыс. руб. По ней, в частности, заводили дела на рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) и журналиста Юрия Дудя (оба признаны Минюстом иноагентами). 30 марта правительство внесло в Госдуму еще один проект, предлагающий урегулировать административную ответственность за те же действия при помощи интернета, дополнив вышеуказанную статью. Физлицам и юрлицам будут грозить те же штрафы, а иностранцам и лицам без гражданства — от 4 тыс. до 30 тыс. руб. с выдворением за пределы России или без него, либо административный арест на 15 суток.

В еще одном проекте правительство предлагает уточнить понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков и определяющие его признаки.«С уточнением понятия пропаганды <...> законопроектом одновременно вводится ее полный запрет, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов», — говорится в пояснительной записке.

В кабмине хотят, чтобы произведения науки, литературы и искусства со сведениями о наркотиках, обнародованные после 1 января 2024 года, можно было распространять в СМИ и интернете «только при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека».

Установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете предлагало МВД в 2019 году. Соответствующее поручение ранее давал Владимир Путин.