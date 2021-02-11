UC Rusal купит старейшее алюминиевое производство в Германии

UC Rusal договорилась купить немецкого производителя алюминиевых сплавов Aluminium Rheinfelden с клиентами в автопроме. Ее выручка в 2019 году достигала €159 млн, но с осени 2020 года компания находится в процедуре банкротства

Фото: rheinfelden-alloys.eu

Алюминиевая компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, договорилась купить немецкого производителя алюминиевых сплавов Aluminium Rheinfelden. Об этом говорится в сообщении Rusal. Сумму сделки компания не раскрывает. РБК направил запрос в Aluminium Rheinfelden.

Aluminium Rheinfelden, основанная в 1898 году неподалеку от первой в Европе речной электростанции в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг), является старейшим алюминиевым производством в Германии. Основные клиенты Aluminium Rheinfelden — автомобильная промышленность. Ее выручка в 2019 году достигала €159 млн. Но с осени 2020 года компания, в которой работают 256 человек, находится в процедуре банкротства, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса.

UC Rusal считает, что опыт Aluminium Rheinfelden в области инноваций, глубокая техническая экспертиза (компания владеет более 70 патентами) с учетом обширных связей в автомобильном секторе, помогут укрепить позиции российской компании как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли.

Смысл этой сделки в покупке патентов и выходе на конечных потребителей, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Вероятно, металлу UC Rusal требуется европейская прописка, с учетом мощностей российского гиганта — это интересная идея», — заметил он. В конечном итоге, если не получится увеличить поставки на европейский рынок — можно будет перевести технологии в Россию и уже тут наладить поставки качественных алюминиевых полуфабрикатов для снижения импорта и модернизации отечественного автопарка, считает эксперт.