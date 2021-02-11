UC Rusal купит старейшее алюминиевое производство в Германии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Власти Дзержинска ответили на данные о появлении голубых собак Общество, 18:41 Как инженеры представляли «умные» дома в СССР и США в прошлом веке РБК Стиль и LG ThinQ, 18:31 Минкульт Украины внес в черный список артистов «Хора Турецкого» Общество, 18:29 МИД обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России Политика, 18:20 S7 разрешила перевозить до пяти животных в салоне самолета Общество, 18:09 В JPMorgan предсказали пятый за 100 лет суперцикл роста сырьевых рынков Инвестиции, 18:05 В Петербурге завели дело против учителя из-за домогательств к школьнице Общество, 18:05 Зачем нужны качели в офисе РБК и СберМаркет, 18:02 Инструкция: как сделать экологичным рабочее место на удаленке Зеленая экономика, 18:00  Финская полиция прекратила расследование против лыжника Большунова Спорт, 17:51 В «Газпроме» назвали сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» Бизнес, 17:47 «Коммерсантъ» сообщил о названном Путиным условии для вакцинации от COVID Политика, 17:41 Infiniti рассказала о кроссовере QX60 нового поколения Авто, 17:33 UC Rusal купит старейшее алюминиевое производство в Германии Бизнес, 17:30
Бизнес ,  
0 

UC Rusal купит старейшее алюминиевое производство в Германии

UC Rusal договорилась купить немецкого производителя алюминиевых сплавов Aluminium Rheinfelden с клиентами в автопроме. Ее выручка в 2019 году достигала €159 млн, но с осени 2020 года компания находится в процедуре банкротства
«Русал» RUAL ₽37,37 +1,27% Купить
Фото: rheinfelden-alloys.eu
Фото: rheinfelden-alloys.eu

Алюминиевая компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, договорилась купить немецкого производителя алюминиевых сплавов Aluminium Rheinfelden. Об этом говорится в сообщении Rusal. Сумму сделки компания не раскрывает. РБК направил запрос в Aluminium Rheinfelden.

Aluminium Rheinfelden, основанная в 1898 году неподалеку от первой в Европе речной электростанции в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг), является старейшим алюминиевым производством в Германии. Основные клиенты Aluminium Rheinfelden — автомобильная промышленность. Ее выручка в 2019 году достигала €159 млн. Но с осени 2020 года компания, в которой работают 256 человек, находится в процедуре банкротства, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса.

В En+ назвали ложными данные о влиянии Дерипаски на UC Rusal
Бизнес
Олег Дерипаска

UC Rusal считает, что опыт Aluminium Rheinfelden в области инноваций, глубокая техническая экспертиза (компания владеет более 70 патентами) с учетом обширных связей в автомобильном секторе, помогут укрепить позиции российской компании как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли.

Смысл этой сделки в покупке патентов и выходе на конечных потребителей, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Вероятно, металлу UC Rusal требуется европейская прописка, с учетом мощностей российского гиганта — это интересная идея», — заметил он. В конечном итоге, если не получится увеличить поставки на европейский рынок — можно будет перевести технологии в Россию и уже тут наладить поставки качественных алюминиевых полуфабрикатов для снижения импорта и модернизации отечественного автопарка, считает эксперт.

В рамках долгосрочной стратегии развития UC Rusal собирается развивать активы Aluminium Rheinfelden, увеличив производство сплавов до 30 тыс. т в год. «Мы планируем сохранить не только производство и рабочие места, но и инвестировать в более масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для разработки новых, передовых технологий и продуктов», — заявил генеральный директор UC Rusal Евгений Никитин (его слова приводятся в сообщении компании).

Капитализация UC Rusal на Московской бирже по состоянию на 17.08 Мск выросла на 0,6%, до 559 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Материал дополняется.

Автор
Светлана Бурмистрова
Дерипаска UC Rusal алюминий
Материалы по теме
Bloomberg узнал о сигнале из ЕС в США о влиянии Дерипаски на UC Rusal
Бизнес
В En+ назвали ложными данные о влиянии Дерипаски на UC Rusal
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter