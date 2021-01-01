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Бизнес ,  
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В En+ назвали ложными данные о влиянии Дерипаски на UC Rusal

Компания En+ опровергла сообщение Bloomberg о том, что Олег Дерипаска продолжает сохранять значительное влияние на руководство UC Rusal. Об этом говорится в сообщении En+, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи. Rusal — дочерняя структура En+.

«En+ решительно опровергает содержащиеся в статье [Bloomberg] утверждения, не имеющие под собой фактической основы. Эти утверждения ложны. Делом занимаются наши юристы», — отметили в компании.

Bloomberg узнал о сигнале из ЕС в США о влиянии Дерипаски на UC Rusal
Бизнес
Олег Дерипаска

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников передало, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает осуществлять контроль над бизнесом металлургической компании UC Rusal, что противоречит достигнутым договоренностям в конце 2018 года.

По данным издания, бизнесмен якобы использует ресурсы и сотрудников компании для поддержки личных деловых интересов.

Олег Дерипаска и его структуры, включая UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», попали в санкционный список США в апреле 2018 года. К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Условием должно было стать снижение доли Дерипаски в En+ с почти 70% до менее чем 45%.

UC Rusal En+ Олег Дерипаска Bloomberg
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