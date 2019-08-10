В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

В UC Rusal не исключают, что давление американских политиков может стать причиной отказа от проекта по созданию завода в США. Конгрессмены требовали изучить детали сделки и ее последствия для нацбезопасности

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

В мае соглашение между UC Rusal и Braidy попросили проверить несколько конгрессменов от Демократической партии, они обратились к главе Минфина США Стивену Мнучину. Сенатор-демократ Рон Уайден призвал оценить последствия сделки для нацбезопасности.

«Эта ситуация ставит под угрозу будущее проекта. Мы по-прежнему сохраняем приверженность проекту и хотим двигаться вперед, однако, учитывая растущее давление, не исключаем возможности выхода из него», — заявила Бурико. Негативную информацию в прессе она назвала результатом хорошо организованной кампании, которую инициировали американские политики.

Braidy Industries вела переговоры с UC Rusal еще до введения санкций весной 2018 года, и с учетом общей оценки проекта в $1,7 млрд, российская компания «точно не самый главный источник финансирования», добавил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам UC Rusal Олег Мухамедшин.