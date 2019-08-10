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Бизнес ,  
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В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
В UC Rusal не исключают, что давление американских политиков может стать причиной отказа от проекта по созданию завода в США. Конгрессмены требовали изучить детали сделки и ее последствия для нацбезопасности
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

В мае соглашение между UC Rusal и Braidy попросили проверить несколько конгрессменов от Демократической партии, они обратились к главе Минфина США Стивену Мнучину. Сенатор-демократ Рон Уайден призвал оценить последствия сделки для нацбезопасности.

«Эта ситуация ставит под угрозу будущее проекта. Мы по-прежнему сохраняем приверженность проекту и хотим двигаться вперед, однако, учитывая растущее давление, не исключаем возможности выхода из него», — заявила Бурико. Негативную информацию в прессе она назвала результатом хорошо организованной кампании, которую инициировали американские политики.

Braidy Industries вела переговоры с UC Rusal еще до введения санкций весной 2018 года, и с учетом общей оценки проекта в $1,7 млрд, российская компания «точно не самый главный источник финансирования», добавил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам UC Rusal Олег Мухамедшин.

Бизнес
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

Согласно соглашению сторон, UC Rusal получит 40% в проекте, а объем инвестиций составит до $200 млн. Российская компания планирует поставлять алюминий на предприятие в США с Тайшетского алюминиевого завода в Сибири. По оценке представителя Braidy, ежегодный объем поставок составит до 200 тыс. т.

В апреле 2018 года США ввели санкции против UC Rusal и Олега Дерипаски, позже американский Минфин согласился снять ограничения при выполнении ряда условий – снижении доли Дерипаски в компании ниже контрольного пакета, появлении независимых директоров в совете директоров и строгом аудите. Эти требования были учтены и в январе 2019 года с компании сняли санкции.

Автор: Константин Нагаев
Теги: UC Rusal, совместные проекты
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