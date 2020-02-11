Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты

На фоне проблем у американской компании, ее французский конкурент Airbus получил 274 заказа. Неприятности у Boeing начались после двух катастроф с участием лайнеров 737 MAX и последовавшего за ними расследования

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Американская корпорация Boeing в январе не получила новых заказов на самолеты. Подобное произошло впервые с 1962 года, сообщает CNBC.

За первый месяц текущего года Boeing поставил 13 самолетов, включая шесть лайнеров 787 Dreamliner, по два Boeing 767 и 777, а также три модели 737NG. Поставок лайнеров 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух катастроф, компания не проводила.

В то же время, французский Airbus за тот же период получил 274 заказа на коммерческие самолеты.

В 2019 году Boeing впервые за более чем 20 лет понес убытки в размере $636 млн. Выручка компании в конце года снизилась на 37% до $17,9 млрд (против $28,3 млрд в 2018-м). Для того, чтобы сэкономить, компания приостановила программу выкупа акций.