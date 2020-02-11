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Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты

На фоне проблем у американской компании, ее французский конкурент Airbus получил 274 заказа. Неприятности у Boeing начались после двух катастроф с участием лайнеров 737 MAX и последовавшего за ними расследования
Boeing BA $343,76 -0,23% Купить
Фото: Terray Sylvester / Reuters

Американская корпорация Boeing в январе не получила новых заказов на самолеты. Подобное произошло впервые с 1962 года, сообщает CNBC.

За первый месяц текущего года Boeing поставил 13 самолетов, включая шесть лайнеров 787 Dreamliner, по два Boeing 767 и 777, а также три модели 737NG. Поставок лайнеров 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух катастроф, компания не проводила.

В то же время, французский Airbus за тот же период получил 274 заказа на коммерческие самолеты.

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В 2019 году Boeing впервые за более чем 20 лет понес убытки в размере $636 млн. Выручка компании в конце года снизилась на 37% до $17,9 млрд (против $28,3 млрд в 2018-м). Для того, чтобы сэкономить, компания приостановила программу выкупа акций.

Производство новых лайнеров 737 MAX приостановили с января 2020 года из-за проблем с сертификацией. Такое решение последовало за двумя крупными катастрофами — в октябре 2018 года такой самолет разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а в марте 2019 года — в Эфиопии (погибли 157 человек). В Boeing признали, что на борту потерпевших крушение лайнеров были проблемы с системой MCAS, которая отвечает за угол наклона самолета.

Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле
Фотогалерея 

От эксплуатации лайнеров 737 MAX отказались ведущие американские авиаперевозчики — American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines.

В конце января в Boeing сменили гендиректора, компанию возглавил Дэвид Кэлхун. Он заявил, что верит в будущее 737 MAX и заверил в том, что текущий бизнес-портфель позволит Boeing обеспечить финансовую ликвидность до возобновления эксплуатации лайнеров.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Boeing, заказы
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