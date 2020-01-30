Путин рекомендовал увеличить количество подсудных суду присяжных дел

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду пересмотреть и расширить состав преступлений, дела по которым выносятся на рассмотрение суда присяжных. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Путин также посоветовал рассмотреть целесообразность введения института следственного судьи.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, срок исполнения — к 1 июня.

Также совместно с Верховным судом администрации президента поручено рассмотреть вопрос о наделении стороны защиты правом назначать судебную экспертизу, а Гепрокуратуре — проанализировать правоприменительную и судебную практику об оскорблениях в интернете.

Путин сформировал список поручений после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах России. Они состоялись 10 декабря.