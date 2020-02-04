«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Решение не пускать иностранцев на борт вылетавшего из Китая лайнера авиакомпания объяснила разрешением перевозить только граждан России

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании. Ранее на борт ее самолета, выполнявшего рейс из китайского Сяньяна (800 км от города Ухань) в Екатеринбург, не пустили 70 граждан СНГ, писал «Коммерсантъ».

В пресс-службе перевозчика РБК уточнили, что 3 февраля граждан СНГ действительно не пустили на борт самолета. Точное число пассажиров в авиакомпании назвать затруднились.

Там добавили, что в связи с постановлением правительства об ограничении авиасообщения с Китаем, компания приостановила регулярные рейсы из России в Китай и обратно. С конца января летают только чартеры «Уральских авиалиний», добавили в пресс-службе. «Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ», — заявили в «Уральских авиалиниях».