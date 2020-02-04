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«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Решение не пускать иностранцев на борт вылетавшего из Китая лайнера авиакомпания объяснила разрешением перевозить только граждан России
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании. Ранее на борт ее самолета, выполнявшего рейс из китайского Сяньяна (800 км от города Ухань) в Екатеринбург, не пустили 70 граждан СНГ, писал «Коммерсантъ».

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В пресс-службе перевозчика РБК уточнили, что 3 февраля граждан СНГ действительно не пустили на борт самолета. Точное число пассажиров в авиакомпании назвать затруднились.

Там добавили, что в связи с постановлением правительства об ограничении авиасообщения с Китаем, компания приостановила регулярные рейсы из России в Китай и обратно. С конца января летают только чартеры «Уральских авиалиний», добавили в пресс-службе. «Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ», — заявили в «Уральских авиалиниях».

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Компания отмечает, что граждане СНГ могут связаться со службой поддержки, чтобы вернуть деньги за билеты. Тем, кто уже уже обратился в авиакомпанию, полностью вернули деньги, добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран. Пассажиры собрались в аэропорту, выкрикивая, что хотят вернуться домой. Как пишет издание, они отмечали, что авиакомпания не предоставила никаких документов, которые запрещают пускать иностранцев на борт.

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Коронавирус начал распространяться в Китае с декабря прошлого года. Первые случаи заражения обнаружили в Ухане. К 4 февраля из-за заболевания погибли 427 человек, более 20 тыс. заразились вирусом, согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию.

Двоих человек с коронавирусом 31 января выявили в России — в Тюменской области и Забайскальском крае. Оба — граждане Китая. Врачи оказывают им необходимую помощь, их изолировали. Правительство создало оперативный штаб по контролю за коронавирусом, его главой стала вице-премьер Татьяна Голикова. Власти также закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке, ограничили авиасообщение и пассажирские железнодорожные перевозки с Китаем.

Авторы: Любовь Порываева, Гаяна Демурина
Теги: «Уральские авиалинии», коронавирус, Китай, СНГ
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